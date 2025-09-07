Da positivo en alcoholemia tras chocar su coche contra un semáforo en la Plaza Colón de Valladolid

El vehículo que ha chocado contra el semáforo en la Plaza Colón de Valladolid.@POLICIAMV

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Una persona ha dado positivo en alcoholemia con tasa penal en un prueba que se le ha realizado tras colisionar su vehículo contra un semáforo en la Plaza Colón de Valladolid, según ha informado la Policía Municipal a través de 'X'.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9.05 horas de este domingo, 7 de septiembre, y al lugar han acudido la Policía Municipal, Bomberos de Valladolid, el Servicio de Limpieza, la empresa reparadora del semáforo y la grúa municipal, que ha retirado el vehículo al depósito.

La Policía Municipal ha realizado atestado sobre este incidente.