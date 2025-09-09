El Gobierno destina 53,8 M€ para una gigafactoría en Valladolid

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria y Turismo adjudicó ayer a la empresa InoBat una subvención de 53,8 millones de euros, más un préstamo de 456.000 euros, para la implantación de una gigafactoría de baterías en Valladolid, a través de la tercera convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías. El proyecto de InoBat prevé una inversión de 712 millones de euros, que generará 260 empleos directos y unos 500 indirectos, donde la planta alcanzará una producción de 32 Gigavatio-hora (GWh) en 2027, con pleno rendimiento previsto para 2029.

La tercera convocatoria del Perte VEC ha permitido asignar más de 408 millones de euros a proyectos industriales de fabricación de baterías del vehículo eléctrico, incluyendo casos estratégicos como los proyectos de PowerCo en Sagunto (Valencia), Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) o Renault en Valladolid. Esta adjudicación fue adelantada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura de la jornada «España, vanguardia de la industria verde», celebrada en Madrid.

El presidente del Gobierno enmarcó la inversión de su Ejecutivo en este proyecto dentro de la apuesta por «la descarbonización y la industria verde», que también se llevará a cabo con el fomento de la compra pública verde a través de obligaciones e incentivos o de la inclusión de requisitos, en la contratación pública, para la compra de productos cuya huella de carbono sea nula o reducida.

"El objetivo es que el sector público sea también un tractor, un motor que lidere la creación de demanda verde por parte de la industria nacional", destacó.

Este anuncio tuvo sus primeras ramificaciones el 15 de enero de 2023, donde el entonces alcalde de la ciudad, Óscar Puente, confirmó en su momento la llegada «inminente» de InoBat a Valladolid. El consejero delegado de InoBat, Marian Bocek, confirmó hace dos años que España era el país «mejor posicionado» para instalar la planta de baterías que su compañía quiere construir en Europa. Bocek destacó que España era el «candidato número uno» para acoger la nueva industria, que supeditó la concreción del proyecto a las negociaciones sobre ayudas con las diferentes administraciones y con posibles socios, como ocurre con el PERTE del automóvil eléctrico.

Según Sánchez, por primera vez en la historia, España está en condiciones de liderar la revolución tecnológica vinculada con la emergencia climática, «no de llegar con retraso como en otras muchas ocasiones».

"Somos la cuarta gran economía más sostenible del planeta. En los últimos seis años hemos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector eléctrico nada más y nada menos que en un 60%", ha puesto en valor.

Carnero: "Hemos hecho un continuo trabajo con Inobat»

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, celebró ayer el anuncio. Lllega en el mejor de los días». En declaraciones ofrecidas a la salida de la Catedral, tras la celebración de la misa en honor a la Virgen de San Lorenzo con motivo de la Feria y Fiestas de Valladolid, Carnero apuntó que su valoración del anuncio es «muy positiva» porque desde el Ayuntamiento venían desarrollando «un continuo trabajo con Inobat» que se materializa ahora en esa primera ayuda del Gobierno de 54 millones que permite que «la tradición que tiene Valladolid de estar bien matrimoniada con la automoción va a continuar».