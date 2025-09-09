Mañueco responde en las Cortes sobre sobre su lealtad con CyL, el inicio del curso político y los incendios, tema central de la sesión de control

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, responde esta tarde en la sesión de control sobre su lealtad con la Comunidad Autónoma, sobre el inicio del curso político y sobre los incendios forestales y la actuación del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asuntos estos últimos que centrarán tanto la sesión de control como dos de las PNL a debate al día siguiente.

Así consta en el enunciado de las cuatro preguntas de control que formularán los portavoces de los grupos parlamentarios al presidente de la Junta en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones en el que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, se dirige al jefe del Ejecutivo para preguntar si como presidente está teniendo una actitud leal con Castilla y León.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, quiere conocer el análisis de Alfonso Fernández Mañueco sobre el inicio del curso político.

En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el 'cara a cara' con el presidente correrá a cargo del portavoz de los sorianos, Ángel Ceña, que preguntará a Fernández Mañueco si sigue considerando que la extinción de incendios es un "tema menor" y que no es una prioridad política.

Relacionado con este asunto, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, se dirigirá al jefe del Ejecutivo para saber si respalda la actuación el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

A continuación será el turno de las preguntas de control de los procuradores al resto de los miembros del Gobierno centradas de forma mayoritaria en los incendios registrados este verano en Castilla y León --los socialistas dirigen todas a ese tema salvo una sobre la gestión de la tarjeta BUSCyL--.

Así, la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, pregunta los motivos por los que la Junta no puso "todos los medios necesarios para evitar que los incendios en León alcanzaran tal gravedad". Los socialistas también pondrán sobre la mesa la "desastrosa gestión" de los incendios en la provincia de Zamora y en Salamanca, la situación de los recursos humanos y materiales para hacer frente a los incendios en la provincia de Ávila y las actuaciones para la preservación del Parque Natural Montaña Palentina.

Otra pregunta de los socialistas relacionada con los incendios versa sobre si el consejero competente sigue considerando que el operativo de prevención y extinción de incendios es una estructura muy reforzada en personal, en medios, en organización, en infraestructura, en planificación, en formación y en tecnología.

El Grupo Vox también se hace eco de los incendios del verano y se dirige a la Junta para saber, en concreto, si ya conoce cuál es el papel de la Ugrecyl en materia de lucha contra los incendios forestales, por un lado, y los criterios a aplicar para la autorización de proyectos de extracción minera en las zonas afectadas por las llamas.

La tercera y última pregunta de los de Santiago Abascal hace referencia también al consejero Suárez-Quiñones, en este caso sobre si la Junta va a someter a la Comisión de Ética Pública el análisis de la autorización concedida por el titular de Medio Ambiente para la instalación de un macrovertedero en León vinculada a una empresa en la que su hijo figuraba como alto cargo.

En el caso del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, los leonesistas se centran también en las consecuencias de los incendios con una petición para cambiar la gestión forestal y una pregunta sobre las tareas de afianzamiento del suelo para evitar que las cenizas de los incendios lleguen a las diferentes corrientes de agua.

Por su parte, los sorianos han apostado por materia sanitaria para saber qué tipo de aeronave va destinar la Gerencia Regional de Salud al transporte sanitario aéreo en la provincia de Soria.

Finalmente, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, se dirige a Suárez-Quiñones para saber si va a asumir su responsabilidad y a dimitir "tras su nefasta y catastrófica gestión" de unos incendios "con trágicas consecuencias".

Cerrará el turno de preguntas de control el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que pondrá sobre la mesa los incendios para conocer si la Junta va a hacer cambios en sus políticas ante las adversidades climatológicas.