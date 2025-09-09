Cinco detenidos de una misma familia por una agresión brutal a un matrimonio en Salamanca

Publicado por EFE Salamanca Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a cuatro hombres y una mujer, todos de la misma familia, por agredir con barras de hierro a un matrimonio en la puerta de su casa, lo que llevó a que el hombre agredido estuviera hospitalizado varios días.

En un comunicado, la Policía Nacional de Salamanca ha detallado este martes que los hechos se produjeron cuando la pareja víctima del asalto se encontraba en los alrededores de su vivienda y los atacantes, tras llegar al lugar, rodearon al marido y empezaron a golpearle con palos y objetos contundentes para más tarde continuar con las agresiones a la mujer.

Al acabar la acometida, los autores salieron corriendo del lugar no sin antes amenazar a los heridos para que no denunciaran lo ocurrido.

La agresión fue presenciada desde dentro del domicilio por el hijo de ambos y fruto de las lesiones el hombre ha estado hospitalizado durante veinte días.

Cuando llegaron los policías al lugar de los hechos los agresores ya no se encontraban en el lugar, procediendo a recabar todos los datos que el matrimonio pudo aportar.

Fruto de esto y las posteriores indagaciones posteriores realizadas, la Policía Nacional pudo llegar a determinar plenamente la identidad de cuatro hombres y una mujer, protagonistas la agresión.

Tras la identificación de todos ellos se procedió a la detención de todos ellos y fueron puestos a disposición judicial.