Descubre las mejores aperturas de restaurantes en Castilla y León y el resto de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya es oficial. La nueva edición de TheFork Awards con Mastercard ha nominado a un total de 41 restaurantes, distribuidos en 14 Comunidades Autónomas (2 más que en la edición anterior) como las mejores aperturas del 2024 en España.

La selección ha sido realizada por un jurado integrado por 58 chefs españoles reconocidos con Estrellas Michelín, de la altura de Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo), Elena Arzak (Arzak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós) y Mario Sandoval (Coque), entre otros. Los finalistas serán desvelados el próximo 3 de noviembre, en una gala con 300 invitados que tendrá lugar en el Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid.

El desglose de los nominados por Comunidad es el siguiente, ordenados de mayor a menor representación y por orden alfabético:

Castilla y León (6): Caleña (Ávila), Boccaccio 70 (Burgos), Caín (Nava del Rey, Valladolid), La Trébede (Zamora), Reina XIV (Segovia) y Tal Vez (Hinojosa del Duero, Salamanca).

Comunidad Valenciana (6): Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga (todos en Valencia capital), Terra (Cullera, Valencia) y Vermuda (Alcocéber, Castellón).

Andalucía (5): Aviva (Benalmádena, Málaga), Ghoa (Chipiona, Cádiz), Leartá (Sevilla), Orient Express (Almería) y Tragatá Málaga (Málaga).

Cataluña (5): Glug, Bar Canyí, Leña Barcelona, Eldelmar e Incorrecte, todos ubicados en la ciudad de Barcelona.

Comunidad de Madrid (5): Na Num, Desborre, Krudo Raw Bar, La Barra de La Tasquería y The Library, situados en la capital madrileña.

Baleares (3): Óseo y Osma, en Palma de Mallorca; y Aquiara (Ciutadella de Menorca).

Galicia (3): Conculler e Indómito (ambos en Santiago de Compostela); así como El Atelier de Amanda (Oleiros, A Coruña).

Canarias (2): Troqué (La Caleta-Adeje) y Moral (Santa Cruz de Tenerife).

Murcia (2): Colmado de San Julián (en Murcia capital) y Casa Borrego (Bullas).

Cantabria (1): Casa Lucita (Muriedas).

La Rioja (1): Arsa (Logroño).

Navarra (1): Picaflor (Pamplona).

País Vasco (1): Urruti Taberna (Gamiz, Vizcaya).

Un patrocinio global

Esta cuarta edición tiene como novedad principal que Mastercard se convierte en el patrocinador principal del evento, reforzando aún más el valor y el alcance de los premios. La colaboración entre TheFork y Mastercard se basa en una visión compartida: celebrar y apoyar una hostelería cada vez más consciente, innovadora y arraigada a lo local, al mismo tiempo que impulsar el crecimiento de nuevos proyectos emprendedores en la industria de la restauración.

En el marco de esta colaboración, TheFork Awards con Mastercard entregará un nuevo premio llamado Mastercard Impact Award, creado para reconocer a aquellos negocios capaces de generar un impacto positivo en tres áreas clave: el apoyo a las comunidades locales, la promoción del turismo auténtico y el impulso al talento joven.

Los usuarios de TheFork ya pueden votar a sus aperturas favoritas

Desde ayer y hasta el próximo 19 de octubre, los usuarios de la plataforma de reservas tendrán la posibilidad de votar a sus aperturas favoritas entre la selección realizada por el jurado, a través de la página web oficial de TheFork Awards con Mastercard. El más votado recibirá el reconocimiento People’s Choice Award.

Este año, además de Mastercard, los premios cuentan con dos patrocinadores en la categoría Bronce: Mil y Un Sabores Región de Murcia y Balfegó.

Para Sergio Sequeira, Country Manager de España y Portugal de TheFork, “celebrar la cuarta edición de nuestros premios en España con la colaboración y el apoyo de Mastercard es un orgullo y apuesta de éxito para nuestra compañía. Se trata de un gran impulso para continuar posicionándolos como los galardones más importantes de la restauración emergente en nuestro país”.

Beatrice Cornacchia, vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Comunicación para Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Europa en Mastercard, ha declarado: “Estamos muy orgullosos de nuestro legado culinario en Europa, donde la cultura gastronómica desempeña un papel fundamental en nuestras vidas, como una de nuestras grandes pasiones. Colaborar con TheFork nos permite conectar a más personas con experiencias gastronómicas fantásticas en toda nuestra región”.