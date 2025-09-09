Suárez-Quiñones, sobre los fuegos: "No hemos podido tener un mejor resultado"

Suárez-Quiñones atendiendo a los medios antes del comienzo de la mesa redonda organizada por Diario de LeónL.DE LA MATA

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este martes, con motivo de los incendios de este verano en la Comunidad que, "entre todos" no han podido tener un "mejor resultado".

En su primera intervención tras los graves incendios ocurridos en la Comunidad y en sesión plenaria en las Cortes, el consejero ha expresado su sentimiento de "consternación, dolor y frustración" por lo ocurrido este verano y ha subrayado que "se pusieron todos los medios disponibles" para intentar acabar con los fuegos.