Quiñones asegura que prepara normas para mejorar la prevención de los incendios forestales

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado este martes en el pleno de las Cortes que ya están preparando normativa para mejorar la prevención de los incendios forestales, tras los fuegos que han arrasado 180.000 hectáreas en Castilla y León.

"Tras este gravísimo episodio, va a haber más normativa que estamos ya preparando, obligatoria en lo público y en lo privado, para generar más prevención y más seguridad en el entorno de nuestros pueblos", ha respondido a la procuradora de la UPL, Alicia Gallego, que ha lamentado la falta de autocrítica del consejero que, a su juicio, debería dimitir o ser cesado por su gestión de esta crisis.

El consejero ha enumerado todos los cambios legales y en el operativo desarrollados en los últimos años, como el Decreto de Clarificación y Ordenación Forestal que se ha elaborado durante los dos últimos años; el Plan Anual de Incendios o el nuevo INFOCAL, entre otras iniciativas.

"Miremos todos a nuestras responsabilidades: Administración General del Estado, Junta de Castilla, ayuntamientos y diputaciones o esto no tendrá solución", ha advertido.

Por su parte, Alicia Gallego (UPL) le ha acusado de mantener un operativo contra incendios privatizado y precarizado y le ha reprochado que haya antepuesto su vida social a sus responsabilidades, tras estar ausente 28 días desde su última aparición pública hasta la sesión plenaria de este martes.

"Asuman sus responsabilidades y tomen la gestión forestal como una prioridad, con unos recursos, con unos presupuestos y ejecútenlo. Nosotros no somos culpables, lo único que podemos hacerlos es ayudar, si se dejaran, modificando esta gestión forestal que va a la deriva con usted", ha reprochado.

A continuación, el consejero de Medio Ambiente también ha asegurado que la Junta ya ejecuta medidas para evitar que la ceniza de los incendios forestales llegue a las corrientes de la agua, enmarcadas en las actuaciones de emergencia de los planes de restauración que se elaboran una vez que los fuegos se extinguen.

"Se han inspeccionado todas las captaciones de agua que han sido afectadas por el incendio", ha afirmado a preguntas del procurador de UPL, José Ramón García, antes de enumerar otras medidas como barreras de diferente naturaleza: albarradas, faginas, distintos tipos de barreras o técnicas de hidrosiembra.

García, sin embargo, ha lamentado que aún no han visto esta medidas puestas en marcha y ha advertido de que, si no se actúa ya, "las cenizas van a envenenar ríos enteros, arruinar cosechas y condenar, una vez más, a los pueblos afectados al abandono"