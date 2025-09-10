Intenta tragarse una bola de hachís cuando se dio cuenta de que le mirabano dos policías

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Un hombre se encuentra en libertad con cargos después de que fuera detenido el pasado domingo cuando intentaba tragarse una bola de hachís y forcejear con agentes de la Policía Nacional que se querían impedirlo.

Los hechos se remiten al citado día, sobre las 15.35 horas, cuando agentes de la Policía Nacional uniformados, observaron a un individuo en el barrio de la Pilarica que estaba acompañado por una mujer y que, al percatarse de su presencia, introdujo un objeto en su boca para comenzar a caminar apresuradamente, mirando hacia atrás de forma reiterada, junto a su acompañante.

Como el lugar donde se les vio es punto habitual de compraventa de sustancias estupefacientes y productos sustraídos, los agentes procedieron a interceptar a los individuos para realizar un control policial, informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Al solicitarles la documentación, el hombre negó haber introducido nada en su boca, aunque mostraba claros intentos de tragar el objeto, ignorando repetidamente los requerimientos de los agentes para que lo expulsara.

Tras varios intentos infructuosos, el individuo giró sobre sí mismo e intentó nuevamente llevarse algo a la boca, momento en el que uno de los agentes trató de evitarlo iniciándose un forcejeo que culminó con ambos en el suelo.

Fue necesaria la intervención del segundo agente para engrilletar al sujeto, quien finalmente escupió una sustancia compacta de color marrón, con características físicas compatibles con hachís.

El detenido mostró una resistencia activa durante toda la intervención, presentando un estado de gran excitación. Ante esta situación, se procedió a su detención y fue trasladado al Hospital Clínico de Valladolid para su valoración médica, donde continuó mostrando una actitud de desobediencia hacia el personal sanitario y los agentes.

La sustancia intervenida ha sido objeto de Acta Denuncia dirigida al Área de Sanidad y Consumo de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

El varón fue puesto en libertad una vez se informó a la autoridad judicial.