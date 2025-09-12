El II Vinoinfluencers World Awards reunirá a más de un centenar de 'influencers' del mundo del vino

El director general de Turismo, Ángel González, ha participado hoy en la presentación de la 2nd Vinoinfluencers World Awards.JCYL

La segunda edición del Vinoinfluencers World Awards reunirá el sábado 20 de septiembre en una gala en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid a más de 100 'influencers' internacionales del mundo del vino y el enoturismo procedentes de 30 países diferentes.

El director general de Turismo, Ángel González, ha participado este viernes en la presentación de una nueva edición de esta cita que se posiciona como un "evento pionero" que se celebró por primera vez el año pasado con "gran éxito" de participación, y con el que la Junta impulsa el posicionamiento de la Comunidad como "referente mundial" en enoturismo.

Con esta acción promocional, como ha recordado el director, se contribuye a incrementar la notoriedad y visibilidad de Castilla y León como destino turístico de calidad y referente del enoturismo a nivel internacional.

En este sentido, ha recordado el liderazgo de Castilla y León en materia de enoturismo, con nueve Rutas del vino certificadas, siendo la comunidad con mayor número de destinos.

Además, ha aprovechado para poner en valor los últimos datos en materia de enoturismo de Castilla y León, con más de 600.000 visitantes en 2023 y consolidando el destino en 2024, al encabezar la lista de comunidades más visitadas, con rutas como Ribera del Duero, Toro y Rueda como principales referentes.

Referente internacional

Precisamente, el director general de Turismo ha remarcado que la celebración en Castilla y León de Gala Vinoinfluencers World Awards contribuirá a incrementar la notoriedad y visibilidad de la Comunidad como destino turístico de calidad y referente del enoturismo a nivel internacional.

El evento de Vinoinfluencers tendrá una duración de tres días, del jueves 18 de septiembre al sábado 20. Durante los dos primeros días se realizarán visitas a las Rutas del Vino de Castilla y León y a las bodegas participantes en este evento.

Esta acción culminará con la celebración de la gala de entrega de premios en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Contará con los más de 100 'vinoinfluencers' y creadores de contenidos, procedentes la mitad de casi una treintena de países, los más numerosos de Estados Unidos, Brasil, Portugal, Italia, Francia, México y China, pero también con influencers de países como Suecia, Luxemburgo, Argentina, Dinamarca, Canadá, Perú, Rusia, Grecia, Austria, Hungría, Kirguizistán o India, entre otros.

En cuanto al ámbito nacional, en esta gala participarán alrededor de medio centenar de creadores de contenido nacionales, procedentes de nueve comunidades, en su mayor parte de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia.

El objetivo del evento es conseguir una repercusión de más de 60 millones de cuentas alcanzadas en redes sociales a nivel mundial, superando los datos de la primera edición, celebrada el pasado año y que alcanzó una audiencia de más de 16 millones de personas procedentes de 55 países, a través de más de 60 medios de comunicación, con un seguimiento de audiencia desde España (24,64 por ciento), Brasil (12,67 por ciento), México (7,18 por ciento), Estados Unidos (6,76 por ciento) y Argentina (6,1por ciento), entre los principales países.

Jurado de prestigio

Con el objetivo de reconocer y premiar la excelencia en la promoción del vino, el enoturismo y la cultura vinícola a través de contenidos en redes sociales, la organización ha seleccionado un jurado de prestigio internacional, para valorar los contenidos elaborados por los influencers.

El jurado estará formado por reconocidos expertos y profesionales del mundo del vino y la enogastronomía, así como relacionados con la comunicación y divulgación del enoturismo, como José Peñín, escritor y creador de la 'Guía Peñín'; Verónica Fernández De Córdova, consejera de Herederos Marques de Riscal; Martín Berasategui, chef español con 11 estrellas Michelín; Carlos Moro, viticultor y bodeguero Familia Matarromera; Almudena Alberca, Master of Wine; Sandra Andújar, presidenta y cofundadora en Elite Excellence 'Federación Española de Lujo'; Eduardo Arosemena-muñoz, creador de contenido de Puerto Rico con su canal 'Winenewstv'; Rafael del Rey Salgado, propietario de la consultora del Rey Analysts of Wine Markets; Cristina Forner, CEO de Marques de Cáceres; Rafael Medina Abascal, fundador de Scalpers y actualmente propietario de MR. AB; Javier Peña, chef vallisoletano apasionado de la cocina y los viajes; Cristian Vallejo, enólogo chileno de entre los 100 mejores del mundo; Amaya Arzuaga, diseñadora de moda, empresaria, dirige el Hotel & Spa Arzuaga y el restaurante Taller Arzuaga, galardonada con una Estrella Michelín.

Se otorgarán distinciones en diez categorías diferentes: #winestyle, #winetravel, #winemarketing, #winecomunicator, #wineconsultor, #wineevents, #wineeducatorinnovation, #winesommelier, #winegastro y el premio especial #wine Nos Impulsa Junta de Castilla y León.

La gala estará presentada por Oscar Madrazo, presentador de televisión y empresario mexicano, reconocido como una figura destacada en el mundo del entretenimiento, la moda y la televisión, junto a Raquel Arias, influencer, actriz y presentadora.

La 2nd Vinoinfluencers World Awards cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial de Valladolid, Turespaña, la Cámara de Comercio de Valladolid y la marca turística 'Rutas del Vino de Castilla y León'.