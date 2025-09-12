El alcalde de Valladolid reconoce que la ciudad está sucia y pide ayuda al ministerio

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Frente al abandono que sufre la limpieza en la ciudad de León y la falta de soluciones, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha reconocido en el pleno ordinario de este viernes, que no le gusta el estado de la limpieza de su ciudad, por lo que desde el Equipo de Gobierno han explicado que pedirán al ministerio una tasa de reposición adicional para aumentar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal de limpieza.

"La ciudad, desde el punto de vista de limpieza, no me gusta cómo está; estaba mucho peor con el anterior equipo de gobierno pero, estando mejor que como estaba, sigue sin gustarme", ha asegurado Carnero durante la sesión, en la que PP y Vox han rechazado sendas mociones del PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP), que han criticado que la suciedad en las calles.

El regidor ha asegurado que la limpieza es una preocupación de "suma importancia" desde el primer día y que el ejecutivo municipal actúa en tres ámbitos (personal, recursos materiales y organización) para "enderezar del todo" este servicio, porque se han dado pasos importantes, pero "no suficientes".

"Valladolid tiene que ser la ciudad limpia, que lo era con Javier León de la Riva y que dejó de serlo con el señor Puente, y ese es el desiderátum de este alcalde y de la ciudad de Valladolid, con independencia de que aquí nos tiremos los trastos dialécticamente", ha afirmado.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco (PP), ha reconocido que ayer mantuvo sendas reuniones con el Departamento de Personal y Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, para informar a sus miembros de que van a solicitar al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública que autorice al Ayuntamiento una tasa de reposición adicional para contratar personal de limpieza.

Fuentes municipales ha explicitado a EFE que esta solicitud es la primera vez que se tramita y tiene carácter adicional porque el Consistorio ha agotado la tasa de reposición.

Blanco ha asegurado que le van a dar "urgencia absoluta" a esta solicitud, ha reivindicado las inversiones en esta materia han alcanzado los 33,6 millones de euros, más de 10 millones que en el último mandato del ejecutivo municipal anterior, y ha afirmado que en este período "han colmatado" las estabilizaciones de personal.

El responsable del área de limpieza, Alberto Cuadrado (Vox), ha recordado que el servicio de limpieza tiene "los mismo trabajadores que hace 22 años", con 520 trabajadores de la RPT de 2003; ha acusado a los partidos de la oposición de no haber renovado este documento y ha lamentado el tener que gestionar “las debilidades del servicio de limpieza heredadas del PSOE y VTLP".

Sin embargo, los grupos de la oposición, PSOE y Valladolid Toma la Palabra, han criticado que la suciedad en la ciudad, ha señalado que las quejas por esa cuestión se han triplicado y han advertido de que esta solicitud al Ministerio de Hacienda no deja de ser una declaración de intenciones.

“Hay más dinero que nunca y la ciudad está más sucia que nunca, la única posibilidad es que se gestiona peor que nunca”, ha afirmado el portavoz socialista, Pedro Herrero, quien además ha advertido de que el aumento de plazas en el servicio de limpieza supondría un coste de 5,3 millones para las arcas municipales.

Rocío Anguita, de VTLP, ha asegurado que "saltan todas las alarmas cuando empiezan a aparecer problemas de salud pública" como malos olores o la aparición de ratas en torno a los contenedores; ha acusado a PP y Vox de abandonar la ciudad, salvo en la zona centro, y les ha urgido a sacar las interinidades.

Por otra parte, los partidos que sustentan al gobierno municipal han tumbado una propuesta del PSOE que ha apoyado VTLP, en la que el concejal socialista Luis Vélez ha defendido "sacar del cajón del olvido" siete proyectos de interés general aprobados en la anterior legislatura, con una inversión global de 12 millones de euros, para ejecutarlos de inmediato.