El PSOE de Castilla y León arranca sus primarias con Carlos Martínez como candidato

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y la eurodiputada socialista y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, mantienen una reunión con las organizaciones agrarias.Miriam Chacón

El PSOE de Castilla y León da esta tarde el pistoletazo de salida a sus primarias, con la reunión del Plenario de la Comisión Ejecutiva, y a las que se presenta su secretario general, Carlos Martínez, tal y como él mismo confirmó esta mañana y recogió Ical.

“Hoy abrimos oficialmente el proceso”, sentenció el también alcalde de Soria, quien recordó que fue aplazado en verano por los graves incendios que asolaban la Comunidad y por los que, recordó, “15 días y 43 minutos después” el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “sigue sin asumir su responsabilidad tras la comparecencia en las Cortes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el jefe del Ejecutivo “sigue sin hacer lo mismo ni pedir disculpas”.

Martínez expuso que “lo urgente mandaba” cuando la formación se vio obligada a detener el proceso de primarias para el nuevo cuadro parlamentario en cada provincia. Los socialistas ya han celebrado en días atrás distintas reuniones en las diferentes provincias por parte de las secretarías de Organización.

“Ahora solo queda encajar las nuevas fechas con las que tenemos que abordar este proceso y que se abrirá oficialmente con la reunión de esta tarde”, apuntó Carlos Martínez, quien avanzó la convocatoria del Comité Autonómico para el día 20 de este mes “y a partir de ahí todo el proceso de primarias, para dar la voz a los militantes”. “Y en ella estaré yo”, espetó, tras mantener su tercera reunión con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la nueva PAC.