El PSOECyL abre la carrera electoral: 40 años del PP son una «anomalía democrática"

Publicado por Efe / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El PSOE de Castilla y León ha dado este viernes por inaugurada la carrera electoral en la Comunidad, que culminará en marzo con la celebración de las elecciones autonómicas: «40 años del PP son una anomalía democrática", ha expresado el secretario general de los socialistas, Carlos Martínez.

Tras mantener un encuentro con las Organizaciones Profesionales Agrarias (opas) de la Comunidad, previa a la reunión que esta tarde tendrá el plenario de la Ejecutiva socialista, el líder autonómico del PSOE ha reconocido que, con este encuentro, la formación abre ese proceso para estar «con la guardia alta».

La Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León ha convocado ayer el Comité Autonómico para el próximo sábado, 20 de septiembre, en Valladolid. De esta forma, se dará inicio al proceso de primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta ante las próximas elecciones autonómicas previstas, en principio, para el primer trimestre de 2026. Según informó el PSCyL en un comunicado, la propuesta de la Comisión Ejecutiva, que deberá ratificar el Comité Autonómico, establece un calendario en el que se podrán presentar precandidaturas hasta el 22 de septiembre con un periodo de recogida de avales hasta el 30 de septiembre. Al cargo se presenta Carlos Martínez.

La proclamación provisional de los candidatos se producirá el 1 de octubre. En caso de haber más de uno se establece una campaña de información hasta el 10 de octubre y, posteriormente, la jornada de votación en primera y segunda vuelta.

Preguntado ayer Carlos Martínez por el macrojuicio que arranca este próximo lunes en Valladolid por la presunta trama de corrupción política conocida como la 'trama eólica', que juzgará a varios exaltos cargos de la Junta del PP, Martínez ha lamentado que pedir responsabilidades al PP y a su presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya sea un asunto «manido». "Llevamos pidiendo la asunción de responsabilidad desde la sentencia de la Perla Negra —otro caso de corrupción política-", ha recordado el socialista, que ha lamentado que la estrategia del PP y de la Junta sea la del «insecto palo, mimetizarse con el entorno para que todo pase, sin asumir responsabilidades y que los focos nacionales no se fijen en Castilla y León». Y ha confiado en que este procedimiento acabe pasando factura electoral al PP.