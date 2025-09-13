El puerto leonés de San Isidro registra la segunda temperatura más baja del país

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León ha registrado en las primeras horas de este sábado, 13 de septiembre, tres de las diez temperaturas más bajas de España que ha encabezado la estación de Pajares-Valgrande (Asturias), donde se han registrado 5 grados, seguido por la leonesa de Puerto de San Isidro, con 5,3, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Así, tras el Puerto de San Isidro se encuentran las estaciones meteorológicas de Sanabria (Zamora), con 5,5 grados; Vega de Ario, Puerto de Leitariegos y Vega de Urriellu, en Asturias, con 5,7 y 5,8 grados, respectivamente.

En séptimo lugar se ha situado la estación de Port Ainé (Lleida), donde la temperatura más baja ha sido de seis grados, seguida por Degaña (Asturias), con 6,1 grados.

Completan la tabla de las temeperaturas más bajas de este sábado la localidad segoviana de Cuéllar y la estación de Xinzo de Limia (Ourense), ambas con 6,2 grados.