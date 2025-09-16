La defensa de Rafael Delgado por la trama eólica reclama la prescripción de los delitos

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El macrojuicio de la «trama eólica» arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Valladolid con la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado —presunto cabecilla de la trama y para el que fiscal reclama penas que suman 42 años de cárcel-, solicitando la prescripción de los delitos y argumentando que el informe de la Inspección de Hacienda que destapó el caso es «nulo de pleno derecho» por las numerosas «irregularidades» que se cometieron durante su desarrollo.

La prescripción de los delitos y la «ilegalidad» del informe de la Inspección de Hacienda también fueron argumentos utilizados por otras de las defensas en este proceso, e incluso el abogado defensor de María del Mar Moreno, exmujer de Albeto Esgueva, calificó de «temeridad» que su patrocinada se encuentre entre los acusados, cuando se trata de un prescripción «de libro» y advirtió al presidente de la Sala que de seguir acusada es probable que pierda su puesto de trabajo.

Otro de los argumentos utilizados por las defensas de los acusados hicieron referencia al auto de apertura del juico oral. En este sentido, el abogado de Patricio Llorente alegó que no se respetó el derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente, a la vez que reclamó a la presidencia de la Sala que se pronuncie en este momento del juicio sobre la prescripción de los delitos. Por otra parte, en el trámite de cuestiones previas, al inicio de la vista oral, los acusadores particulares que dirigían sus escritos contra el empresario Carlos Galdón retiraron las acusaciones, aunque sí solicitaron su comparecencia en la Sala como testigo, petición que fue aceptada por el tribunal, que también declaró el sobreseimiento y explicó que Carlos Galdón deja de acudir como acusado al juicio. En el juicio, que se prolongará hasta finales enero de 2026 a lo largo de 43 sesiones, se sientan en el banquillo 14 acusados, entre los que se encuentran tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios.