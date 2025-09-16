Ecologistas alerta de "grave riesgo" de contaminación de aguas tras los incendios en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Ecologistas en Acción ha advertido del "grave riesgo" de contaminación de los acuíferos en la provincia leonesa tras los incendios forestales y ha solicitado a los organismos competentes la evaluación, control y supervisión de las aguas.

Según ha explicado, una de las mayores preocupaciones medioambientales tras los incendios es la contaminación de los acuíferos en las zonas calcinadas, que modifican sustancialmente las características originales del agua y "ponen en riesgo" la calidad de estas para consumo humano.

Estudios realizados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del CSIC y varios colegios profesionales de Ingeniería Forestal coinciden en que, tras un incendio, las cenizas, arrastradas por la lluvia, se infiltran en el subsuelo y contaminan durante un largo tiempo los acuíferos subterráneos ubicados en las zonas quemadas.

Las cenizas, ha puntualizado, elevan el pH del agua alterando su equilibrio químico y los residuos de la combustión que contienen metales pesados (antimonio, arsénico, mercurio, plomo, cadmio, cromo), nitratos e hidrocarburos aromáticos policíclicos, como el cancerígeno benzopireno.

A ello se suma la pérdida de vegetación, que reduce la evapotranspiración y la infiltración de agua produciendo la ralentización de la recarga natural de los acuíferos afectados, según ha informado a Europa Press en un comunicado Ecologistas en Acción.

Dada la magnitud de estos incendios y la previsible contaminación de los acuíferos, la organización ecologista de la provincia de León ha remitido sendos escritos a la Dirección General de Minas, responsable de la concesión y gestión de las Aguas Minerales y a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) como organismo competente en materia de aguas, solicitando que se evalúe y supervise el estado, actual y futuro, de los acuíferos de las zonas afectadas por los incendios, implementando un "riguroso" cumplimiento de la normativa vigente.

En este sentido, ha recordado que la Dirección General de Minas es el organismo autonómico competente para declarar el agua de un acuífero como mineral natural o minero medicinal para la producción y comercialización de agua embotellada y, para obtener la citada declaración, es necesario cumplir unas estrictas condiciones fisicoquímicas.

En la actualidad hay en marcha dos proyectos en la provincia de León dentro de las zonas calcinadas en fase de solicitud de aprovechamiento, de gran impacto ambiental: la planta de Bezoya-Jamuz en Quintanilla de Flórez y la del manantial de 'La Borrazal' en Pobladura de la Sierra.

Ecologistas en Acción ha explicado que es previsible que las condiciones con las que se otorgaron las declaraciones de agua mineral natural hayan sufrido una "ostensible modificación y deterioro", quedando probablemente fuera de los parámetros exigidos por el expediente de la Declaración de Agua Mineral Natural (DAMN).

Al respecto, ha añadido que el más elemental principio de precaución exige comprobar el estado actual de las aguas, así como su evolución durante el tiempo que pueda durar el proceso de contaminación y solicitar suspender cautelarmente las actuales declaraciones de Agua Mineral Natural (DAMN) y los procedimientos de solicitud de los aprovechamientos de estas aguas que se encuentren en tramitación.

Ello supondría la revocación de las mencionadas declaraciones si se comprueba que el estado de las aguas ya no cumple con los requisitos con que se otorgaron.