UGT eleva a 31 los fallecidos por accidentes laborales en CyL en el primer semestre

El sindicato UGT elevó ayer a 31 los fallecidos por accidentes laborales en Castilla y León durante el primer semestre de 2025. Una cifra que, de continuar la tendencia en el segundo semestre, superará los 49 muertos por este tipo de sucesos en la Comunidad y que, en la mayoría de los casos, «se podían haber evitado». Así lo apuntaron los representantes de UGT, Sandra Vega y Gorka López Prieto.

Este último, en declaraciones recogidas por Ical, cifró en 17.142 los accidentes con baja en la Comunidad durante los seis primeros meses de lo que va de año, que de igual manera que sucede con los mortales, de seguir la tendencia superarán los 30.083 que se produjeron en todo el 2024 y que llevaron a López Prieto a pedir a «esas empresas tan preocupadas por el absentismo, que se preocupen por cumplir la legislación en el ámbito de la seguridad y la salud laboral».

Especialmente en los sectores que representa UGT FICA, dado que la industria, la construcción y la agricultura concentran el 42 por ciento de los accidentes de toda la economía de Castilla y León y el 47 por ciento de los siniestros mortales, con un perfil del trabajador accidentado que engloba, principalmente, a peones y operadores de máquina con menos de un año de experiencia y que trabajan en empresas con menos de 50 trabajadores. Este es, el «nudo gordiano de la situación», ya que es en las pymes donde hay ayor accidentabilidad y mortalidad no hay representatividad sindical.