La Guardia Civil desarticula una banda criminal que robaba con fuerza en establecimientos de varias provincias de Castilla y León

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid desarticularon una nueva ramificación del grupo criminal asentado en la provincia, especializado en robos con fuerza en establecimientos, con la detención de seis personas, la recuperación de numerosos efectos sustraídos, así como dinero en metálico. Los individuos estarían involucrados en 38 delitos contra el patrimonio y en el robo de diez vehículos, según confirmó el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Manuel Velarde Tazón.

Desde el instituto armado se culminó con éxito la operación RULPA-III, que se saldó en menos de tres meses, cuyo método empleado por el grupo criminal se centraba en robar vehículos para ser usados para cometer robos con fuerza, especialmente en establecimientos de hostelería.

Velarde Tazón informó que la detención se produjo en la localidad vallisoletana de Cigales, donde fueron sorprendidos en una vivienda mientras se repartían parte de un botín de los últimos hechos delictivos cometidos, que se extendieron a las provincias vecinas, con hechos en Grijota y Palencia capital, Benavente (Zamora), Castrillo de la Vega y Estépar (Burgos).

Estos delitos tenían su finalidad en sustraer dinero de máquinas tragaperras y cajas registradoras, productos premium; jamones, vinos, tabacos, causando una gran alarma entre los hosteleros, y una competencia desleal por parte de otros comerciantes.

Preguntado por los medios de comunicación, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid no quiso confirmar si estos individuos son los mismos que fueron detenidos por hechos similares a principios de verano, aunque confirmó que poseen gran número de antecedentes y detenciones anteriores. Aun así, Velarde Tazón aclaró que alguna de estas personas están involucradas con la fuga del centro penitenciario de Villanubla, producida el pasado 14 de febrero.

A ese respecto, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, puso en valor el trabajo que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial atención, en este caso, en el Instituto Armado, quienes han desarrollado una “operación compleja”, lo que demuestra las investigaciones satisfactorias llevadas a cabo, subrayó a Ical.

Registros

Durante la intervención se realizaron cinco registros en domicilios, establecimientos hosteleros y una nave, en los que se hallaron unos 6.000 euros, herramientas para forzar cerraduras, mazas, destornilladores, martillos, equipos electrónicos para anular sistemas de seguridad, medios de ocultación, productos robados, como jamones y botellas de licor, perfumes premium de alto valor económico, tabaco, dispositivos digitales y sustancias estupefacientes, que habrían logrado un alto valor en el mercado superando los 10.000 euros.

Las detenciones y registros operativos que realizó la Guardia Civil fueron de alto riesgo, debido a la peligrosidad de los integrantes y las medidas de seguridad que tomaban. A pesar de estas dificultades, la Guardia Civil logró neutralizar completamente a la totalidad de los integrantes. Se ha logrado recuperar un total de 10 vehículos e incautados dos más de alta gama.

Desde el pasado mes de julio, a este grupo se le imputan 38 delitos contra el patrimonio, siendo entre otros cuatro en grado de tentativa, cuatro más delitos de robos en estancos, tres de daños, uno contra la salud pública y tráfico de drogas, otro contra la seguridad vial y otro más de blanqueo de capitales.