Detenido tras ser sorprendido en con casi 77 kilos de hachís ocultos el coche

La Guardia Civil detuvo a un joven de 27 años tras sorprenderle en la localidad salmantina de Navacarros con casi 77 kilos de hachís ocultos en dos mochilas deportivas que transportaba en su coche.

El operativo, enmarcado en el Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de hachís procedente de Marruecos (plan TELOS), fue llevado a cabo ayer por guardias civiles del Puesto de Béjar hacia el mediodía de ayer, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

Durante el mismo, los agentes observaron un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones de un establecimiento público, y el comportamiento del conductor levantó sus sospechas, razón que les llevó a su identificación y posterior revisión del turismo.

El joven resultó ser un varón de 27 años, de nacionalidad extranjera y residente en España. Los guardias civiles localizaron en el interior del vehículo dos mochilas deportivas cargadas con paquetes compactos, precintados y envasados al vacío, en cuyo interior se transportaban pastillas de hachís, cuyo peso total ascender a 76,8 kilogramos.

Por ello, los agentes procedieron a la incautación de la sustancia estupefaciente y del vehículo empleado para su transporte, así como a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.