Las Cuentas estarán listas antes del 15 de octubre, la Junta pide a la oposición consenso

La Junta de Castilla y León registrará este año el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en las Cortes antes del 15 de octubre, como marca el Estatuto de Autonomía, para que se pueda debatir y aprobar si cuenta con el respaldo de la oposición. Para ello, mantiene la «mano tendida» y la voluntad de «escuchar», por lo que pide un «esfuerzo» a los grupos para que se pueda alcanzar un acuerdo, aunque avisa de que no aceptará «chantajes», ni «exigencias» contrarias al interés general.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de que el Gobierno autonómico cumplirá su «función» de presentar en las próximas semanas un «buen» presupuesto de 2026 al parlamento, por lo que los consejeros acudirán a la cámara para explicar los detalles de las cuentas, a diferencia de lo que ocurrió hace un año cuando la falta de apoyos hizo que no se iniciara el trámite parlamentario.

El Ejecutivo autonómico prevé adoptar próximamente el acuerdo del Consejo de Gobierno para fijar el límite de gasto no financiero que sustenta las nuevas cuentas, conocido como «techo de gasto», así como presentarlo a las Cortes, aunque todavía no ha decidido, según Fernández Carriedo, si se registrará o no junto a los presupuestos. En cualquier caso, aseguró que creen que serán capaces de que se apruebe en el parlamento, como ocurrió hace un año con el referido a este ejercicio.

Señaló que son conscientes de que el nuevo presupuesto, si llega a aprobarse en las Cortes, será gestionado por un nuevo gobierno, el que salga de las urnas ya que en principio las elecciones se celebrarán, como máximo, el 15 de marzo. No obstante, indicó que tratarán de «convencer» a los grupos para que hagan ese esfuerzo con el fin de garantizar la «estabilidad», la «confianza» y la «seguridad» el próximo año.

El consejero portavoz aseguró que llevan «un tiempo» trabajando en la elaboración de las cuentas, ya que la Junta publicó en julio la orden de elaboración de los nuevos presupuestos, es decir, «dos meses» antes de que lo hiciera el Gobierno de España. Además, apuntó que ya han celebrado las comisiones pertinentes y han hecho «la primera carga», por lo que ahora se centran en la «parte final».

El consejero aseguró que las cuentas incluirán los retos, desafíos y aquellas cuestiones nuevas que deberán desarrollarse en 2026. De esta forma, remarcó que la Junta cumplirá su parte, la de proponer un «buen» presupuesto a los grupos parlamentarios así como la de intentar «persuadir» y «convencer» para lograr los apoyos necesarios. «Vamos a hacer esa tarea», dijo al tiempo que apeló a la «generosidad» y la voluntad de «diálogo» y «acercar posturas» por parte de todas las partes. «Merece la pena", dijo.