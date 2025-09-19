Mañueco anuncia unos Presupuestos de baja fiscalidad y suelo industrial asequible

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

La baja fiscalidad, facilitar suelo industrial a precios asequibles para que puedan instalarse las empresas en Castilla y León y proporcionar ayudas directas y canales de financiación a las empresas que puedan llegar a esta Comunidad formarán parte de las lineas de los próximos Presupuestos autonómicos. Así lo ha adelantado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al clausurar la jornada conmemorativa del 40 aniversario de Tecopysa y el veinticinco aniversario de Cotesa.

Mañueco ha descrito como un objetivo irrenunciable de la Junta apoyar a empresas como las dos que ahora celebran sus respectivos aniversarios, que quieren innovar, abrir mercado y crear empleo en esta Comunidad.

"En los presupuestos que estamos elaborando desde el Gobierno de Castilla y León para el próximo año, ese es el camino que queremos seguir, que nos parece imprescindible y fundamental, baja fiscalidad, facilitar suelo industrial a precios asequibles para que puedan venir empresas e instalarse en todos los rincones de nuestra tierra» y «facilitar con ayudas directas y con canales de financiación a todas las empresas que puedan venir aquí", ha garantizado Mañueco.

Al referirse a las dos empresas que celebran sendos aniversarios, ha subrayado el valor de las compañías con raíz familiar, la importancia de la innovación y la constante aplicación de nuevas tecnologías de la investigación que las han permitido situarse en posiciones de vanguardia.

Ha recalcado que la innovación es una de las apuestas del Ejecutivo autonómico y ha expuesto que Castilla y León es la Comunidad de la Unión Europea con mayor incremento de innovación entre el 2018 y la actualidad y se encuentra entre las cinco primeras Comunidades autónomas de España en esfuerzo tecnológico de I+D+i por habitante. Elogió la labor de las dos empresas y las políticas de internacionalización impulsadas desde la Junta.