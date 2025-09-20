Avisos de inconstitucionalidad en varios puntos de la ley de Publicidad Institucional

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo Consultivo advierte sobre la posible inconstitucionalidad de cinco apartados recogidos en la ley de Publicidad Institucional. En concreto, el dictamen indica que la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica, introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral. La Junta señala que el dictamen advierte que la exclusión de medios condenados en sentencia firme para contratar publicidad institucional, fundamento que dio origen a la ley, puede vulnerar la Constitución y superar las competencias autonómicas. Además, el dictamen señala que el límite del 33 por ciento de los ingresos que un medio de comunicación puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio. Asimismo, indica que la obligatoriedad de subrogación de los trabajadores de la concesionaria de televisión invade competencias exclusivas del Gobierno central y contradice la legislación nacional. El Consultivo concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional. González Gago, subrayó que avala lo que la Junta señaló desde la entrada en vigor de la ley.