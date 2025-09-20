Carlos Martínez apela a la "unidad" y "fuerza" del PSCyL: "Quiero ser el alcalde de Castilla y León"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reclamó hoy “unidad” y “fuerza” a los socialistas para lograr todos “juntos” el reto de gobernar la Comunidad a partir de las próximas elecciones autonómicas. “Quiero ser el alcalde de Castilla y León, quiero ser el presidente de Castilla y León”, afirmó de forma directa ante los asistentes al Comité Autonómico, que se celebra este sábado en un hotel de Valladolid.

En su intervención, Carlos Martínez aseguró que daba el paso al frente de postularse como candidato a la Presidencia de la Junta porque le dolía la situación de la Comunidad y tenía el convencimiento de que merece “mucho más”. “Castilla y León me pone”, confesó el también alcalde de Soria, para añadir que también le mueve y le inspira, ahora que se abre el proceso de primarias en la Comunidad.

"Castilla y León y el PSOE de Castilla y León tiene alma, y juntos esa alma, la vamos a levantar, porque cuando Castilla y León se une, Castilla y León se levanta, cuando el PSOE de Castilla y León se une, cuando el PSOE de Castilla y León se levanta, no hay nada que no podamos hacer. Vamos a por ellos", dijo.