Sen destaca el "papel social y decisivo" de la Federación de Familias Autismo CyL

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, asiste a la inauguración del VIII Encuentro de Familias Autismo Castilla y León.DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado el "papel social y decisivo" de la Federación de Familias Autismo en la búsqueda de recursos para facilitar la vida a las personas con trastorno del espectro autista de toda la Comunidad.

Lo ha hecho durante su intervención en el acto de inauguración del VIII encuentro de la federación en el Centro de Congresos 'Lienzo Norte' de Ávila, donde ha asegurado que esta jornada es una oportunidad para intercambiar impresiones, inquietudes y vivencias.

"Soy consciente de que vuestra finalidad es debatir sobre la realidad del Trastorno del Espectro del Autismo, lo que se conoce como TEA", ha sostenido el representante gubernamental, al tiempo que ha puesto en valor que todos los participantes en el encuentro tienen algo que les "une" y es el hecho de tener en su entorno a una persona con trastorno del espectro autista.

"Todos lucháis por ofrecerles una vida digna, justa y feliz", ha afirmado, a lo que ha añadido que "detrás de todo esto hay un esfuerzo digno de elogio y admiración. Todo por el bien de vuestro hermano, hijo, nieto o familiar con un trastorno del espectro del autismo".

Por último, el delegado ha hecho alusión a la jornada de este sábado al manifestar que se celebra la inclusión, la igualdad y la consideración de que una persona con autismo "tiene los mismos derechos que los demás y que sólo se diferencia de otros por su manera especial y maravillosa de percibir el mundo".

Por ello, ha resaltado el papel de quienes integran las asociaciones y de los terapeutas y profesores, que acompañan a las personas con autismo a lo largo de los años.

"Vuestro esfuerzo diario nos enseña que la lucha por la inclusión no solo pasa por el apoyo social, sino también por la sensibilización y la construcción de una sociedad más consciente y solidaria, empezando por las generaciones más jóvenes", ha concluido.