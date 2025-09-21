La 27 edición de la aceleradora de 'startups' Wolaria selecciona doce nuevos proyectos innovadores de CyL

Archivo - El Plan de Crecimiento Innovador CyL alcanza los 260 millones, impulsa 104 proyectos empresariales y crea 4.640 empleos.JCYL - Archivo

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la 27 edición de Wolaria, la aceleradora pública de 'startups' que ha seleccionado doce nuevos proyectos innovadores de la Comunidad y desde su creación en 2012, ha acelerado 303 proyectos, generado 1.233 empleos con una financiación de 51,64 millones y 65 de inversión.

En esta nueva convocatoria, se han recibido 57 solicitudes, de las cuales han sido seleccionados doce proyectos con alto potencial de crecimiento, que iniciarán su proceso de aceleración en el campus especializado, según ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunuicado recogido por Europa Press.

Wolaria ofrece a los emprendedores un entorno de formación, mentorización y acompañamiento personalizado, con el respaldo de una amplia red de profesionales, alianzas estratégicas y recursos públicos y privados.

El programa, totalmente gratuito, incluye talleres en áreas clave como estrategia, sostenibilidad, marketing digital, ventas, aspectos legales y financieros, además de rondas de financiación con inversores y acceso a infraestructuras tecnológicas.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Como novedad en esta edición, el campus de aceleración ha obtenido la certificación ISO 9001:2015, que avala su compromiso con la calidad en la formación y los servicios ofrecidos.

Esta acreditación, ha subrayado la Administración autonómica, refuerza la misión de Wolaria de transformar ideas emprendedoras en empresas de éxito, lo que contribuye al desarrollo económico y social de Castilla y León.

Precisamente, la Junta ha destcaado que su impacto en el ecosistema emprendedor de Castilla y León es "ya un referente nacional" y se posiciona como un motor de innovación y competitividad.

Además, la Administración autonómica impulsa nueve aceleradoras verticales con la misma metodología de trabajo que Wolaria, enfocadas a sectores estratégicos, uno en cada provincia y que funcionarán en red.

Entre ellas, la aceleradora de Ávila desarrollará proyectos emergentes en materia de cultura y patrimonio; la de Burgos impulsará proyectos de energías verdes; León, aeroespacial; Palencia, proyectos agroalimentarios; Salamanca se centrará en el ámbito biotecnológico, videojuegos y animación digital; Segovia, en proyectos emergentes de turismo, cultura y patrimonio; Soria en proyectos de desarrollo de recursos naturales, y en Valladolid, en emergentes en el ámbito del deporte; y Zamora en la economía de los cuidados.

En este proceso, ICECYL pone a disposición de las startups, un amplio abanico de recursos públicos y privados y la colaboración de buena parte de los agentes de ecosistema autonómico de innovación como las universidades, los centros tecnológicos y las grandes corporaciones de la Comunidad.