Feijóo marca a Mañueco la estrategia sobre migración y el reparto de menores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a la cumbre de presidentes autonómicos del PP que se celebra este fin de semana en Murcia los ejes del plan migratorio que prepara el partido, el problema de la vivienda, la defensa del campo, la financiación autonómica o los fallos en las pulseras antimaltrato.Así, será Feijóo el que marque al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la estrategia para Cyl sobre migrantes y sobre el reparto de los menores no acompañados. Mañueco tendrá que responder hoy en las Cortes de CyL sobre este asuno.

Feijóo ha elegido Murcia para recluirse el próximo fin de semana con los barones del PP y trazar la hoja de ruta de este nuevo curso político. La cita seguirá un esquema similar al de otros encuentros celebrados en Córdoba en marzo de 2024 y en Oviedo en enero de 2025, y se aprobará una declaración firmada por el líder del PP y sus presidentes autonómicos.

En Murcia se apuntarán ya las primeras líneas del plan de inmigración en el que trabaja el PP. Los 'populares' han endurecido su discurso en los últimos meses en política migratoria, coincidiendo con el ascenso de Vox en las encuestas.

El PP apostará por la «tolerancia cero» con aquellos inmigrantes que cometan delitos y defendió reformar la legislación para acelerar la repatriación de los que delincan. Además, propone reformular los requisitos de la reagrupación familiar para que no se usen de «forma torticera» por inmigrantes irregulares, al tiempo que eliminará la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a prestaciones no contributivas.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que responder en la sesión de control de hoy sobre la trama eólica, el reparto de menores no acompañados, los incendios y el grado de cumplimiento de los compromisos anunciados para Ávila. Así consta en el enunciado de las cuatro preguntas de control que formularán los portavoces de los grupos parlamentarios al presidente de la Junta en el segundo pleno ordinario del periodo de sesiones que comienza este martes en sesión vespertina en el que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, se dirige al jefe del Ejecutivo para conocer su opinión sobre la trama eólica, a la que la socialista se refiere como «la mayor trama de corrupción de Castilla y León». Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, quiere conocer qué planificación ha previsto la Junta para el reparto de menores no acompañados que el Gobierno de España va a trasladar a Castilla y León.

En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el 'cara a cara' con el presidente correrá a cargo del portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, que preguntará a Fernández Mañueco cómo está ayudando la Junta a los ayuntamientos y las juntas vecinales «ante la catástrofe medioambiental de este año». El procurador de Por Ávila,preguntará si va a cumplir los proyectos y anuncios realizados para su provincia.