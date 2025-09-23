La Junta de Castilla y León da una segunda vida a los neumáticos para hacer las carreteras más seguras y duraderas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León apuesta por el uso de caucho en mezclas bituminosas para contar con unas carreteras "más duraderas y sostenibles". De hecho, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, defendió que estos materiales mejoran la seguridad vial, reducen costes de mantenimiento y favorecen la economía circular.

Según informan fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, durante la jornada ‘Las mezclas bituminosas con caucho: situación actual, normativa, tecnologías y perspectivas’, el director general de Carreteras e Infraestructuras subrayó en su inauguración el compromiso del Ejecutivo autonómico con la aplicación de soluciones nuevas en la red viaria de la Comunidad.

Durante su intervención, Puerta recordó que Castilla y León ha sido una de las comunidades “pioneras” en el empleo de mezclas bituminosas con caucho procedente de neumáticos fuera de uso. “Se trata de una tecnología que no solo mejora la durabilidad y la seguridad de los firmes, sino que también representa un claro ejemplo de economía circular, al dar una segunda vida útil a un residuo que de otra manera supondría un problema ambiental”, señaló.

Además, destacó las ventajas técnicas de estas mezclas, entre las que se incluyen una mayor resistencia al envejecimiento, menor susceptibilidad a la temperatura y una mejor respuesta frente al agrietamiento y la formación de roderas. A estos beneficios se suman los impactos positivos de carácter socioeconómico, ya que contribuyen a reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de interrupción del tráfico, en beneficio de los ciudadanos.

La clausura corrió a cargo de la secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Natalia Flórez, que remarcó que la estrategia de la Junta en materia de carreteras “pasa por incorporar criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente en todas las fases de actuación, desde la planificación hasta la ejecución y el mantenimiento”.

En este sentido, recordó que la Consejería impulsa también “el empleo de nuevos aditivos derivados de subproductos industriales y agrícolas, así como soluciones digitales que permiten una gestión más eficiente de la red viaria”. Finalmente, Flórez animó a los asistentes a “aprovechar estas jornadas como una oportunidad para desterrar dudas, compartir experiencias y seguir avanzando hacia unas carreteras más seguras, resilientes y respetuosas con el entorno”.