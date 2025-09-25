Las obras de la estación de tren de Valladolid proyectada por Óscar Puente se iniciarán en un plazo "muy breve"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif AV) y la unión temporal de empresas, formada por Ferrovial, Vías y Construcciones y Zarzuela, firmaron hoy el acta de replanteo de las obras de la nueva estación de Valladolid-Campo Grande, que supondrán una inversión de 215,82 millones de euros. Esto supone que los trabajos comenzarán en un plazo de tiempo “muy breve”, de acuerdo al calendario previsto, según adelantan varios medios y confirmaron a Ical fuentes oficiales.

Este contrato, uno de los de mayor importe en materia de infraestructuras de los que se ejecutan en Castilla y León, inicia ya la fase de ejecución, que tiene un plazo de 43 meses -tres años y siete meses-. Con ello se cierra un procedimiento administrativo y técnico, pues el contrato se licitó a principios de febrero en 249,49 millones y se adjudicó el 22 de julio en 215,82. Un mes después, el 25 de agosto se formalizó, y ahora, 30 días después, se completa el procedimiento con la firma del acta de replanteo.

De esta forma, Adif da ya por iniciada la ejecución del proyecto de renovación de la terminal de Valladolid, ya que las obras están a punto de iniciarse, lo que ya está en manos de las adjudicatarias, que son además los principales grupos constructores del país. No obstante, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible baraja la posibilidad de celebrar un acto institucional en un par de semanas, si bien todavía no tiene una fecha fijada.

Por tanto, en algo más de tres años y medio Valladolid tendrá una nueva estación con un diseño de ‘peine’ similar al de Madrid-Chamartín, que pretende responder al crecimiento de tráfico y viajeros. Se trata de un nuevo edificio de 7.900 metros cuadrados y cinco vías de alta velocidad, que además buscar reforzar la integración de la terminal y el ferrocarril en la ciudad del Pisuerga.

De hecho, Adif ha certificado que la construcción de la terminal, anexa al actual edificio de Campo Grande, es incompatible con el futuro soterramiento de las vías en la ciudad, debido a que según Adif las cimentaciones no permiten construir un túnel subterráneo en esa zona. Además, las obras se compatibilizarán con el servicio ferroviario, dado que la actual del edificio se mantendrá operativo hasta que se complete la nueva.

Actuaciones

El contrato comprende la construcción de las diferentes actuaciones que conformarán la nueva gran terminal ferroviaria. Así, el nuevo edificio para viajeros tendrá un “innovador” diseño, si bien también se remodelará y ampliará la zona de vías y andenes y se creará una nueva pasarela peatonal que conecte las calles a ambos lados de la estación. También contempla un aparcamiento subterráneo, la renovación del entorno urbano de la estación y sus accesos, y un edificio de servicios ferroviarios técnico y de oficinas.

El elemento más emblemático del proyecto es el nuevo edificio de viajeros que se construirá en altura, sobre la playa de vías, al norte de los edificios y marquesina actuales. En sus 7.900 metros cuadrado, el doble respecto al actual inmueble, albergará una zona de espera, información, venta de billetes y otros servicios, un área comercial, sala de embarque y acceso a andenes.

El edificio, además, busca ser un referente de sostenibilidad al primar la entrada de luz natural, las energías renovables y soluciones constructivas que reducen los consumos, como la ‘piel exterior’, que lo recubrirá para reducir la exposición al sol o los grandes lucernarios de su cubierta. Además, se caracterizará por tener una escalinata de su fachada principal, que contará con rampas, escaleras mecánicas y ascensores en todos los accesos a la estación, y en la conexión de ésta con los andenes.

‘Edificio-puente’ nexo de la ciudad

Además de su función ferroviaria, la nueva terminal apuesta por la integración y permeabilidad urbana, pues su diseño como edificio-puente sobre las vías, y sus dos fachadas, una a cada lado de ellas, conforman un nexo entre ambos lados de la estación, cosiendo así la brecha que genera el ferrocarril”. Además, contará con una pasarela peatonal y ciclista, paralela al edificio de la estación, y al que también dará acceso, que unirá las calles a ambos lados de la terminal, y contará asimismo con rampas mecánicas y ascensores de gran capacidad.

La actuación también comprende remodelar y ampliar la playa de vías y andenes para poder acoger un mayor tráfico de trenes, de forma que contará con cinco vías de ancho estándar (alta velocidad), frente a las tres actuales, y tres para circulaciones convencionales.

Asimismo, Adif AV apuesta por la multimodalidad con la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo, de cuatro plantas (605 plazas), y acceso directo desde el nuevo vestíbulo de la estación, además de conexiones en superficie con transportes de última milla (taxi, bicicletas y otros modos de movilidad sostenible). También dispondrá de una zona de ‘kiss&ride’, esto es, para parada puntual de los vehículos que acuden a dejar o recoger viajeros de la estación.

Valladolid-Campo Grande contará con un entorno y accesos renovados reforzar su integración en la ciudad, con lo que “se reordenan los accesos de vehículos y peatones, y se construirá una gran plaza, con amplias zonas verdes, en la fachada principal (del lado centro histórico), llamada a convertirse en nuevo punto de referencia y encuentro de la ciudad”. La actuación se completa con la renovación de los edificios de uso ferroviario, técnico y de oficinas al sur del edificio histórico.