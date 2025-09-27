IU pide que ondee la bandera palestina en los ayuntamientos pero no lo hará en Zamora, donde gobierna

Publicado por Efe Zamora Creado: Actualizado:

IU de Castilla y León ha pedido que la bandera palestina ondee en las Casas Consistoriales, aunque en el municipio de Zamora, donde gobierna en coalición con el PSOE, ha optado por que sea en la sede del grupo municipal y no en el Ayuntamiento de la Plaza Mayor donde se exhiba la bandera de Palestina.

En Zamora, el grupo municipal de IU no presentará ninguna moción relativa a la bandera palestina en el pleno del próximo martes día 30 aunque sí que ha acordado colocarla en su sede municipal, en la avenida Plaza de Toros, y en el pleno del martes aprobará definitivamente el hermanamiento con la ciudad cisjordana de Beit-Jala, según ha explicado el edil de IU Diego Bernardo.

Este concejal, que en el anterior pleno fue quien justificó el hermanamiento con esa ciudad palestina de población mayoritariamente católica situada cerca de Belén y Jerusalén, ha defendido ese hermanamiento ante la situación que sufre el pueblo palestino, como forma de solidarizarse con él. Ha dicho que cuando se ha colocado alguna bandera en el balcón del Ayuntamiento, como la del pueblo gitano o la LGTBI, ha sido porque lo han solicitado expresamente asociaciones y colectivos ciudadanos.

IU de Castilla y León ha pedido a sus grupos municipales que denuncien públicamente la situación de Gaza colocando el símbolo palestino en el balcón de las Casas Consistoriales, junto a las banderas oficiales. Lo ha hecho en el municipio burgalés de Baños de Valdearados, donde gobierna, pero en el Zamora ha optado por mostrarla en la sede del grupo municipal, según ha informado en un comunicado.

El coordinador autonómico de IU y candidato de la coalición a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, ha justificado la colocación de la bandera como muestra de solidaridad «ante el genocidio que se está produciendo contra el pueblo palestino por parte de Israel y la vulneración sistemática de derechos humanos». Gascón ha animado a sus cargos públicos municipales a colocar la bandera en ventanas o balcones.