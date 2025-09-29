Los guardias civiles no cobrarán más por diferencias entre PP y PSOE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha mostrado hoy el “estupor e indignación” provocados por el voto en contra del PSOE a la enmienda presentada por el procurador Miguel Ángel García Nieto en nombre del GPP y en defensa de la Guardia Civil, debatida en Comisión.

Dicha enmienda incluía una batería de ocho propuestas concretas para reforzar el papel de la Guardia Civil en Castilla y León, con especial atención al ámbito rural y a las provincias con menos efectivos en la actualidad, como Soria, Segovia y Burgos. El PSOE ha rechazado de plano todas ellas, oponiéndose a medidas que buscan mejorar las condiciones laborales, materiales y humanas de los agentes.

Entre los puntos votados en contra por el PSOE figuran:

1. Reconocer la condición de profesión de riesgo para los agentes del cuerpo.

2. Impulsar la jubilación anticipada para los guardias civiles.

3. Equiparación salarial total y real con el resto de policías.

4. Recuperar la autoridad de los agentes mediante cambios legislativos.

5. Cubrir las plazas vacantes en provincias deficitarias como Soria, Burgos o Segovia.

6. Dotación urgente de material de defensa moderno ante el aumento de la delincuencia.

7. Un plan de atención al público que garantice la atención sin perder operatividad.

“El Partido Popular ha vuelto a demostrar su compromiso firme, claro y sin matices con la Guardia Civil. Lo que ha hecho hoy el PSOE es sencillamente incomprensible: negar el pan y la sal a quienes se juegan la vida por protegernos”, ha afirmado el GPP tras la votación.

Los populares acusan a los socialistas de plegarse “a una agenda política que ha convertido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en moneda de cambio con los independentistas y populistas que sostienen al Gobierno de Sánchez”.

El GPP ha considerado “urgente” mostrar su defensa de la Guardia Civil debido al clima de “acoso” que Moncloa ha aplicado al Instituto Armado. “Cabe recordar que es el Gobierno de Sánchez el primero que pone en tela de juicio el trabajo de los agentes, especialmente de los de la UCO, sometiendo a la Guardia Civil a un permanente estado de indefensión con continuos recortes de material y efectivos, así como de cuarteles. Una situación especialmente preocupante en nuestra Comunidad”, ha detallado Miguel Ángel García Nieto en su intervención.

“Mientras el PP defiende con hechos a la Guardia Civil, el PSOE los utiliza cuando le interesa y les abandona en los momentos clave. Hoy, una vez más, se ha retratado”, subraya el Grupo Parlamentario Popular.

Desde el GPP se insiste en que no hay excusas posibles ante una votación así: “Negarse a pedir más medios, más seguridad, más derechos para los guardias civiles es dar la espalda a quienes garantizan la libertad, la convivencia y la seguridad en nuestros pueblos, nuestro mundo rural y a nuestros vecinos. Una nueva traición del PSOE a esta tierra y a quienes arriesgan su vida por defenderla”, han concluido los populares.