Mañueco a los jóvenes: «Podéis convertir el futuro y los retos en oportunidades»

Publicado por ICAL Segovia Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que los jóvenes tienen la oportunidad de convertir el futuro y los retos en oportunidad. Así lo expresó en el marco de la celebración de la jornada de «Educación en Valores» con la participación del entrenador y preparador Toni Nadal, en el Conservatorio de Música de Segovia.Durante su intervención, Mañueco defendió que los jóvenes son la generación «más comprometida» con Castilla y León y garantizó el acompañamiento del Gobierno regional en la construcción de sus proyectos de vida. Se dirigió especialmente a los alumnos de Bachillerato de los institutos de la capital y de la localidad de Carbonero el Mayor, presentes en la jornada. Los objetivos de la cita, que también se lleva a cabo en las demás provincias de la Comunidad, es trasladar los valores y el espíritu de superación. «En CyL estamos orgullosos de ser líderes en Educación, con el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo», recalcó el presidente de la Junta.

También, hizo referencia a los participantes en el coloquio que se desarrollará durante la jornada, «ejemplo de esos valores de los estudiantes de Castilla y León», Hugo, Daniela y Asier, además de David en representación de los docentes. El informe PISA valoró a los estudiantes y los otorgó la medalla de oro en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias, recordó Mañueco. «No lo teníamos fácil, no somos la comunidad más rica de España, sí la más grande, la que tiene más provincias y ayuntamientos, sobre todo pequeños, algo que a veces no es fácil de gestionar», dijo. Sin embargo, con el esfuerzo de los alumnos, familias y docentes «pretendemos que consigáis vuestras metas» con una educación «excelente» que, afirmó, «es el mejor legado que os podemos entregar». Por eso, el presidente informó que este año la Junta reforzó el número de maestros de matemáticas, además de una Formación Profesional «que bate récords de alumnos y de aquellos que encuentran empleo», y de facilitar el acceso a la universidad «bajando las tasas y subiendo las becas».

Otros servicios públicos

Además de la Educación, Mañueco insistió en que es «importante» centrarse en vivienda, empleo y transporte. «Aquí en Segovia, en Castilla y León hay futuro» y dijo que desde la Junta quieren «ayudar a las empresas para que otorguen empleo» y los jóvenes lo puedan encontrar, también de la mano de las universidades y de la FP. En cuanto a la vivienda, recordó que Castilla y León tiene los impuestos más bajos de España para los jóvenes. «Damos facilidades en avales», dijo, y recordó que se ha facilitado también el transporte urbano, interurbano y metropolitano gestionado por la Junta. «Sois la generación más comprometida con el futuro de la tierra, estáis esperando respuestas, ideas que estén a la altura de vuestro talento y de las ganas que tenéis de transformar el mundo», subrayó. El presidente de la Junta argumentó que la auténtica política «no es ni ruido, ni espectáculo». «Es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar las cosas», reconocido como el acto de trabajar para dar esperanza a una sociedad que, a veces, tiene dificultades. «Sois los actores protagonistas y principales de esta historia» y garantizó: »En Castilla y León os vamos a acompañar en vuestro proyecto de vida». Destacó, también, que quienes tienen que tomar las riendas de su camino y su rumbo son ellos mismos, los jóvenes. «Va a depender de vuestra fuerza, valentía y decisión, de no conformaros con lo fácil, hay que apostar por aquello que cambia las cosas». Así, apuntó que tendrán momentos de duda e indicó que dentro de cada uno de ellos «late un futuro inmenso, que puede ser mucho más grande de lo que imagináis». Por su parte, reseñó que «la misión que tenemos por delante los que asumimos responsabilidades públicas es apoyar a los jóvenes en el futuro para que seáis capaces de construirlo», concluyó el presidente de la Junta.

«El informe PISA valoró a los estudiantes y los otorgó la medalla de oro en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias»