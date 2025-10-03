Suárez-Quiñones defiende el "control absoluto" sobre las viviendas turísticas: "Eso de la irregularidad es cosa de la ministra"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visitan las viviendas colaborativas de alquiler social para jóvenes ubicadas en Parque Alameda.Miriam Chacón

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León defiende el “control absoluto” y una gestión “muy rigurosa” de las viviendas turísticas existentes en la Comunidad, por lo que negó que haya 904 en una situación de ilegalidad, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que además ha pedido a las plataformas digitales que retiren los anuncios online.

“Eso de la irregularidad es cosa de la ministra”, dijo en referencia a Isabel Rodríguez el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita a una promoción de viviendas colaborativas para alquiler de Valladolid.

Asimismo, Suárez-Quiñones señaló que esta cuestión es competencia de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pero señaló que debe ser la ministra quien explique cuál es la ilegalidad en la que incurren esas viviendas turísticas, ya que precisó que una cosa diferente es que no estén recogidas en los registros creados por el Gobierno.

El pasado mes de septiembre, el Ministerio informó de que 904 pisos turísticos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Ávila es la provincia donde se han revocado más solicitudes. En concreto, fueron 300. Le siguen de lejos León, con 135; Salamanca, 114; Segovia, 83; Burgos, 79; Soria, 71; Valladolid, 55; Zamora, 50; y en Palencia, 17. Los municipios con mayor número de solicitudes rechazadas en Castilla y León fueron Salamanca (72), Burgos (49), León (47), Candeleda, en Ávila (45) y El Barraco, también en Ávila (28).