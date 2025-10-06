Empleo invierte 11 millones en la retirada de 400.000 metros cuadrados de amianto en 592 empresas, muchas pymes rurales

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha destinado 11 millones de euros a la retirada de amianto en centros de trabajo de la Comunidad, una actuación que ha permitido eliminar más de 400.000 metros cuadrados de este material en las cubiertas de 592 empresas, según ha destacado la consejera de Empleo e Industria, Leticia García, durante su visita a la empresa Maderas Pisuerga, en Valladolid, compañía que ha recibido más de 18.000 euros para sustituir 800 metros cuadrados de amianto de sus instalaciones.

Durante su visita a las instalaciones de Maderas Pisuerga, una empresa de 11 trabajadores dedicada a la fabricación de estructuras de madera y embalajes, la consejera de Empleo, Leticia García, ha agradecido la implicación del sector productivo en las políticas de prevención de riesgos laborales y ha subrayado que la firma vallisoletana "es un ejemplo de compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo".

García ha explicado que en el conjunto de la Comunidad el programa ha alcanzado a 592 empresas, con una inversión global de 11 millones de euros, "una cifra que ha permitido eliminar más de 400.000 metros cuadrados de amianto en las cubiertas de los centros de trabajo". En la provincia de Valladolid, estas ayudas han beneficiado a 72 empresas, con un montante total de 1,4 millones de euros.

En este sentido, la consejera ha destacado que las subvenciones de este programa se dirigen principalmente a autónomos y pequeñas empresas, que suelen tener más dificultades para afrontar la retirada de este material, y que además cumplen un doble objetivo desde el punto de vista preventivo, "por un lado, evitar riesgos en el trabajo en altura sobre cubiertas ligeras; y por otro, prevenir enfermedades respiratorias y cancerígenas derivadas de la exposición a las fibras del amianto", ha señalado.

Asimismo, García ha subrayado también la importancia del programa en el entorno rural, ya que "una buena parte de las cubiertas sobre las que se ha actuado pertenecen a explotaciones agropecuarias". Así, ha añadido que muchas de las sustituciones realizadas han permitido colocar nuevas cubiertas más resistentes o transitables e incluso incorporar paneles solares, "lo que contribuye al ahorro energético y a la sostenibilidad".

La titular de Empleo ha recordado que esta iniciativa se enmarca en la estrategia global de prevención de riesgos laborales desarrollada por la Junta y los agentes del diálogo social. "En abril se firmó la Estrategia 2025-2028 de prevención de riesgos laborales, dotada con 48 millones de euros", ha indicado García, quien ha insistido en que invertir en bienestar y seguridad laboral "mejora la productividad y la reputación de las empresas".

Por su parte, el gerente de Maderas Pisuerga, José Antonio de Pedro, ha agradecido la "rapidez y eficacia" de la Consejería en la gestión de las ayudas y ha reconocido que "no siempre es sencillo para una pequeña empresa acceder a este tipo de programas, pero con perseverancia y la actitud colaboradora de la Junta se consiguen resultados reales".

Finalmente, De Pedro ha destacado además la importancia de mantener el impulso a las pymes del entorno rural, "porque somos pequeños motores, pero motores al fin y al cabo de la economía de Castilla y León".

Finalmente, García ha aseguradao que el plan de retirada de amianto "tiene ya un carácter periódico" y que la Consejería lo mantendrá en 2026, con especial atención a la colaboración con las empresas y con las entidades locales para avanzar en la eliminación de este material en toda la Comunidad.