Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento de León que paralice la “destrucción” del bosque de la ribera del río Torio en Puente Castro

Estado en el que se encuentra la ribera a la altura de Puente CastroECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Ecologistas en Acción exigió al Ayuntamiento de León que “paralice de inmediato” la “destrucción” del bosque de ribera del río Torio, a su paso por el barrio de Puente Castro en las inmediaciones del Puente de piedra, y solicitó a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Junta que impongan al Ayuntamiento las sanciones que correspondan por el “desastre ecológico que está perpetrando”.

En un comunicado recogido por Ical, desde el colectivo señalaron que se ha solicitado información a la CHD, a la Administración autonómica y al propio Ayuntamiento, ya que, según Ecologistas en Acción, el Consistorio “está eliminando por completo”, y con medios propios, la vegetación de ribera de ambas márgenes del río Torio, al utilizar maquinaria pesada en un tramo que, por el momento, se extiende unos 70 metros aguas arriba y otras tantas aguas abajo del puente monumental, añadieron.

Apuntaron que si la intervención se debe al mantenimiento (constructivo y/o funcional) del puente está “absolutamente sobredimensionada e injustificada”, con el “agravante” de que se podría llegar a los 200 metros, según declaraciones de los operarios que proseguirán los trabajos hasta mediados de octubre.

“Arrasar la vegetación de ribera con una intervención de estas dimensiones carece de sentido y supone una grave agresión ambiental sobre un ecosistema fluvial especialmente rico como es el bosque de galería, corredor ecológico, hábitat de multitud de especies, acuáticas y ribereñas, de flora y fauna”, aseguraron desde Ecologistas en Acción.

Además, trasladaron que el bosque de ribera desarrolla una “labor muy positiva” en el caso de grandes avenidas o crecidas del río, al reducir la velocidad del agua y paliando así sus efectos destructivos.