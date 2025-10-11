Quiñones argumenta que los vigilantes de incendios sólo alertan del 14,8% de fuegos

Trabajadores de las brigdadas antiincendios en uno de los fuegos que afectaron a la provinciaDL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha respondido a una pregunta parlamentaria sobre la labor de los vigilantes de incendios que estos profesionales -fijos y móviles- únicamente alertan del 14,8% de los fuegos, mientras que ha destacado que las llamadas de ciudadanos al 1-1-2 suman el 54,1% y los agentes forestales el 20,4%.

Estos datos han sido incluidos en la respuesta dada por el consejero a una pregunta escrita formulada por el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acerca de la situación de la vigilancia forestal en la provincia de Segovia, donde algunas torretas de vigilancia han sido desmanteladas y reubicados los vigilantes en casetas provisionales.

En su argumentación para defender la organización del operativo contra incendios, el consejero ha subrayado como "muy significativos" los datos obtenidos del análisis de la eficacia del sistema de vigilancia.

"El mayor porcentaje de detecciones proviene del 1-1-2, que es una fuente de avisos de incendios muy relevante, siento el sistema mayoritario de detección de incendios forestales en la actualidad", ha asegurado Suárez Quiñones.

Detalla el consejero que la Estadística General de Incendios Forestales indica que el 84,2 por ciento de los primeros avisos de incendio forestal recibidos al año en Castilla y León proceden de llamadas al 1-1-2, agentes medioambientales u otros alertantes, "todos ellos diferentes de los vigilantes".

En concreto, detalla el consejero que estos datos señalan que las medias anuales correspondientes al periodo 2011-2020 las llamadas al 1-1-2 y al Centro Provincial de Mando representan el 54,1 por ciento del total, mientras que el 20,4 por ciento provienen de agentes forestales, el 14,5 por ciento de los vigilantes fijos, el 9,7% de "otros", el 0,8% de una aeronave y el 0,3% de vigilante móvil.

Como conclusión de su contestación, el consejero ha asegurado que tiene un compromiso de "refuerzo del sistema de vigilancia y detección de incendios forestales", para lo que apuesta por una "estrategia mixta que integra vigilancia humana y medios tecnológicos, y que garantiza la operatividad, eficacia y seguridad de todo el dispositivo".

"La transición hacia un sistema más moderno y eficiente se está realizando de forma planificada, con pleno respaldo a la normativa vigente y en el marco de los acuerdos alcanzados en el seno del Diálogo Social", ha concluido.

El caso de Segovia

Sobre el caso que era objeto de la pregunta de Pablo Fernández, el consejero ha explicado que algunas torretas de vigilancia de la provincia de Segovia se encontraban fuera de uso al no cumplir las condiciones de seguridad en los accesos exigidas por la normativa laboral vigente, condiciones que sí se habían valorado como adecuadas en las inspecciones técnicas de años anteriores

Como consecuencia de esa situación, la Consejería optó por una "modificación estructural sustancial", que ha incluido su desmantelamiento y la "reubicación de los vigilantes en casetas provisionales instaladas a pie de monte en puntos de control igualmente dominantes, lo que permite mantener operativa la red de vigilancia en esta provincia y a todos los vigilantes previstos trabajando".

En el caso de la videovigilancia en esta provincia, Suárez-Quiñones ha recordado que en marzo pasado fue adjudicado y firmado el nuevo contrato para la instalación de cámaras en Segovia, con un plazo de ejecución previsto hasta el 31 de diciembre del presente año.

Suárez-Quiñones ha explicado que las cámaras no se encuentran aún instaladas, ya que está prevista su implementación durante la última fase del contrato, que será a partir de finales del mes de septiembre.EFE

