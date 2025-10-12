Fallece un hombre de 60 años cuando participaba en una prueba deportiva en Burgos

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Un hombre de 60 años ha fallecido este domingo cuando participaba en una prueba de Mountain Bike (MTB), en Salas de los Infantes (Burgos), han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Ha sido poco antes de las 12.00 horas cuando el 112 ha recibido la comunicación de que un participante en una prueba de MTB se encontraba indispuesto y era necesaria asistencia sanitaria urgente.

Fue informada la Guardia Civil de Burgos y Emergencias Sanitarias . Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado.

El dispositivo preventivo y el personal del helicóptero intentaron reanimar al hombre de 60 años, que finalmente falleció.