Alerta por un nuevo foco de gripe aviar en Valladolid, que supone once en aves de corral en España

Las autoridades veterinarias de Castilla y León han notificado un foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de gallinas ponedoras de la zona de vigilancia del foco confirmado el pasado 6 de octubre en Olmedo (Valladolid), con lo que se han detectado once focos en aves corral en España en total.

Los once focos en España en aves de corral en 2025 se localizaron en Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Valladolid y Madrid, han informado este lunes fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.

En concreto, con el nuevo caso, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ha confirmado once focos de IAAP en España en aves de corral en 2025, detectados en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (5) y Madrid (1).

Además, desde el 1 de julio se han detectado 45 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y 2 focos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía.

La sospecha del nuevo foco se inició el 10 de octubre a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta.

Ese mismo día se visitó la granja, con un censo aproximado de 66.000 aves, se inmovilizó de forma preventiva, se inició la encuesta epidemiológica y se tomaron las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que hoy ha confirmado la presencia de IAAP subtipo H5N1.

La Junta de Castilla y León está llevando a cabo una intensa actividad de vigilancia y control de la enfermedad, con continúas reuniones de trabajo con las empresas afectadas que cuentan con naves de producción en diferentes ubicaciones en el entorno del municipio vallisoletano, han precisado dichas fuentes.

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León trabajan de forma coordinada, junto al resto de las administraciones, para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a las explotaciones, en aplicación del protocolo del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025 y el Reglamento Delegado de la Comisión Europea.

Entre otras medidas, se ratifica la inmovilización de la explotación afectada, el sacrificio y destrucción de las aves, la realización de la encuesta epidemiológica para conocer el posible origen y el establecimiento de una zona de protección de 3 kilómetros y una zona de vigilancia de 10 kilómetros alrededor del foco.

La Consejería ha precisado que este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos, pero, en cualquier caso, ha recomendado minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.