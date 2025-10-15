Diario de León

Presupuestados 2.839 millones para sostenibilidad demográfica

La Junta apuesta por invertir en el territorio con 1.180 actuaciones en municipios

Publicado por
Agencias
Valladolid

Creado:

Actualizado:

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 prevé un total de 2.839 millones de euros en sostenibilidad demográfica y territorial que permitirán desarrollar 1.180 actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que estas actuaciones se distribuirán en el desarrollo de servicios básicos, infraestructuras, conectividad, vivienda, apoyo a la empresa y el comercio, al emprendimiento y la formación para el empleo, además de apoyar a las entidades locales, entre otras actuaciones. El objetivo, ha insistido el presidente de la Junta, es impulsar y garantizar un futuro para un medio rural «cohesionado y sostenible».

Municipalismo

Fernández Mañueco ha destacado que en las cuentas elaboradas para 2026 el Ejecutivo autonómico mantiene su «firme compromiso» con el municipalismo y ha cifrado en un 11,39 por ciento el aumento de las transferencias a las corporaciones locales hasta los 561 millones que se distribuirán en acciones de cooperación local general y sectorial y en la delegación y transferencia de competencias. El presupuesto prevé otros 1.597 millones, un 11,55 por ciento más, al impulso de la agricultura y la ganadería como sectores estratégicos, de los que 924 millones corresponden a los fondos de la PAC que se mantiene. En este apartado se destinan 257 millones al impulso de la empresa agraria, un 11,34 por ciento más; 120 millones a las infraestructuras agrarias, casi un 7 por ciento más, y 77 millones a los recursos para la comercialización e industrialización agroalimentaria que suben un 5,33 por ciento.

Los plazos y el debate

El presidente ha anunciado que el proyecto de Presupuestos Generales para 2026 será registrado hoy mismo en las Cortes, tras su aprobación este martes en un Consejo de Gobierno extraordinario, y que, a partir de ese momento y después de que cada consejero exponga las cuentas de su área en las Cortes, se abrirá una negociación con las fuerzas políticas para intentar lograr su respaldo. Durante su intervención, ha rememorado que el año pasado ofrecieron negociar antes del registro parlamentario, pero «la mayoría de fuerzas políticas» prefirió posponer el diálogo. «El PSOE tenía serios problemas de liderazgo, que acabaron con la sustitución de su líder y portavoz parlamentario», ha afirmado, además de lamentar que Vox no acudiera a las reuniones a las que fue convocado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

«Es un acto de propaganda electoral»

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, criticó ayer que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «no ha presentado unos presupuestos» para 2026 durante la jornada de este martes, sino «que ha montado un acto de propaganda electoral, igual que hizo el año pasado». Martínez incidió en que «cuando no hay gestión, sobra propaganda, y cuando no hay trabajo, sobra marketing, y cuando no hay rumbo, solo queda el ruido que Mañueco mismo genera». Precisamente, afeó que el jefe del Ejecutivo pidiera hoy «abandonar el ruido en la política», cuando, dijo Martínez, «él mismo metió a la extrema derecha en las instituciones de Castilla y León y, detrás, en otros gobiernos autonómicos». «El ruido lo trajo él», aseveró. Por último, trasladó que Castilla y León «necesita soluciones reales: inversión, empleo, servicios públicos y futuro para los jóvenes», frente a «discursos vacíos y fotos de campaña de un Mañueco en estado puro: ni presupuestos, ni gestión, solo propaganda».De la misma manera se ha referido a las cuentas el PSOE, que cree que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “trata de cubrir el expediente” con la presentación este martes del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que se registrará próximamente en las Cortes. No obstante, será “exigente” para que la Comunidad tenga unas cuentas de la “reconstrucción”.El secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, quien hoy presentó la campaña ‘Un alcalde para Castilla y León’, insistió en que los socialistas no van a “regalar” su “aval” a los presupuestos, que recordó fue una de las cuestiones que pidió el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, cuando llegó al cargo a principios de año. Asimismo, De la Rosa insistió en que es el momento de “empezar a cambiar el modelo” para acercar los servicios básicos de ciudadanía a donde está “la gente” a través de los denominados territorios 30 minutos.
