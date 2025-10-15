Presupuestados 2.839 millones para sostenibilidad demográfica

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 prevé un total de 2.839 millones de euros en sostenibilidad demográfica y territorial que permitirán desarrollar 1.180 actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que estas actuaciones se distribuirán en el desarrollo de servicios básicos, infraestructuras, conectividad, vivienda, apoyo a la empresa y el comercio, al emprendimiento y la formación para el empleo, además de apoyar a las entidades locales, entre otras actuaciones. El objetivo, ha insistido el presidente de la Junta, es impulsar y garantizar un futuro para un medio rural «cohesionado y sostenible».

Municipalismo

Fernández Mañueco ha destacado que en las cuentas elaboradas para 2026 el Ejecutivo autonómico mantiene su «firme compromiso» con el municipalismo y ha cifrado en un 11,39 por ciento el aumento de las transferencias a las corporaciones locales hasta los 561 millones que se distribuirán en acciones de cooperación local general y sectorial y en la delegación y transferencia de competencias. El presupuesto prevé otros 1.597 millones, un 11,55 por ciento más, al impulso de la agricultura y la ganadería como sectores estratégicos, de los que 924 millones corresponden a los fondos de la PAC que se mantiene. En este apartado se destinan 257 millones al impulso de la empresa agraria, un 11,34 por ciento más; 120 millones a las infraestructuras agrarias, casi un 7 por ciento más, y 77 millones a los recursos para la comercialización e industrialización agroalimentaria que suben un 5,33 por ciento.

Los plazos y el debate

El presidente ha anunciado que el proyecto de Presupuestos Generales para 2026 será registrado hoy mismo en las Cortes, tras su aprobación este martes en un Consejo de Gobierno extraordinario, y que, a partir de ese momento y después de que cada consejero exponga las cuentas de su área en las Cortes, se abrirá una negociación con las fuerzas políticas para intentar lograr su respaldo. Durante su intervención, ha rememorado que el año pasado ofrecieron negociar antes del registro parlamentario, pero «la mayoría de fuerzas políticas» prefirió posponer el diálogo. «El PSOE tenía serios problemas de liderazgo, que acabaron con la sustitución de su líder y portavoz parlamentario», ha afirmado, además de lamentar que Vox no acudiera a las reuniones a las que fue convocado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.