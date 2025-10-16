"Delgado le negó la autorización para dos parques por no tener «socios locales»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El responsable de Ibervento, Javier Mozo Herrera, aseguró ayer que el ex viceconsejero de Economía y principal encausado en la «trama eólica», Rafael Delgado, le negó, en una reunión privada, la autorización administrativa para los parques eólicos «Las Pardas» y «Cantiruela», en las localidades burgalesas de Villadiego y Valle de Sedano con el argumento de que los proyectos debían de ser realizados por «empresas locales», a pesar de que su sociedad tenía el domicilio en Valladolid y contaba con cuatro trabajadores.

Durante su declaración en el juicio contra la citada trama, Mozo trasladó que en dicho encuentro, el ex viceconsejero le llegó a decir con otras palabras que no le podía dar la autorización ya que, de lo contrario, «le cortarían el cuello» por tener en el accionariado socios alemanes. Esta reunión — dijo— se celebró debido a la tardanza inusual en recibir la autorización administrativa, cuando ya se contaba con la de impacto ambiental. En este sentido, Javier Mozo aclaró que ante la falta de respuesta por parte del Servicio Territorial de Industria de Burgosy de la Dirección General, y tras conocer la existencia de una advocación en la que las aprobaciones pasaban directamente por la Viceconsejería de Economía, se solicitó una reunión con Delgado, quien accedió al encuentro. No obstante, el responsable de Ibervento aclaró que, pese a la negativa de Delgado, no se le sugirió ninguna empresa local para impulsar el proyecto.