La Junta y Protección Civil impulsan el programa de autoprotección en montaña con 33 mil euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León pone en marcha este programa para garantizar la correcta difusión del sistema de protección civil y, especialmente, las medidas de autoprotección en los espacios de montaña y las actividades al aire libre en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León con una dotación económica de 33.000,00 euros.

El programa, que se desarrollará bajo el lema 'La seguridad comienza contigo', tiene como objetivo reducir el número de incidentes y rescates en entornos naturales, que cada año movilizan a numerosos efectivos de emergencias en la región.

“Queremos que cada ciudadano sepa cómo planificar su salida, evaluar los riesgos y actuar de forma segura ante imprevistos”, ha destacado la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, quien subrayó que la autoprotección comienza mucho antes de pisar la montaña.

Las actividades de este programa corren a cargo de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León estableciéndose líneas de acción que se van a desarrollar durante los años 2025 y 2026, a lo que hay que sumar la actividad preparatoria de los contenidos que se han realizado durante el año 2024 y parte del 2025. El programa engloba reuniones en las delegaciones de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, durante el otoño de 2025, charlas en los centros de técnicos de emergencias sanitarias y centros de formación de formaciones deportivas relacionadas con la montaña, durante el curso 25 / 26. Conferencias sobre la responsabilidad individual en las actividades de montaña y la legislación de los rescates, conferencias en centros escolares, así como a la edición de documentos gráficos y visuales para fomentar la autoprotección en los espacios naturales, cursos de primeros auxilios y cabe destacar los puntos de información en montaña, para dar información de primera mano, sobre las condiciones de la montaña, tiempos, material necesario, actuación en caso de accidente, etc. Los lugares elegidos son cuatro: la Plataforma de Gredos, Ruta del Cares, ascenso al Gilbo (Riaño) y Sierra de Guadarrama, siendo estos los lugares más afluencia de senderistas y con más actividades en el entorno rural de la comunidad autónoma.

La directora de la Agencia de Protección civil y Emergencias recuerda que la mayoría de los incidentes en el medio rural se deben a una falta de planificación o de equipamiento adecuado, y apela a la responsabilidad individual como la primera línea de defensa ante cualquier emergencia.

“Disfrutar de la naturaleza de forma segura es posible si adoptamos pequeñas medidas preventivas”, insisten desde Protección Civil. “La autoprotección no es solo una obligación, sino también una forma de respeto al entorno y a quienes trabajan por nuestra seguridad”.

Con esta iniciativa, Castilla y León refuerza su compromiso con la prevención, la educación en protección civil y la autoprotección, pilares fundamentales del sistema de protección civil autonómico.

Para facilitar las labores a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, se le concedió una subvención directa por importe de 33.000 € y se le va a ceder en próximas fechas una furgoneta para realizar las labores divulgativas.