El Rey viaja a Burgos en apoyo a las empresas familiares

Publicado por ICAL Burgos Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI inaugurará en Burgos el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar bajo el lema 'Origen Destino'. El Congreso, que se celebra del 19 al 21 de octubre en la ciudad de Burgos, reunirá a más de 600 asistentes, incluidos representantes institucionales, líderes empresariales y expertos.

La inauguración oficial del Congreso estará presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado por el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El congreso invita a mirar hacia el futuro y reflexionar sobre la responsabilidad de asegurar su continuidad y proyectar su legado hacia las próximas generaciones.

El evento, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) con el patrocinio de Banco Santander, KPMG y Telefónica, pondrá este año el foco en la importancia del origen de la empresa familiar, al mismo tiempo que invita a mirar hacia el futuro y reflexionar sobre la responsabilidad de asegurar su continuidad y proyectar su legado hacia las próximas generaciones.

El Congreso se celebrará el próximo lunes 20 y martes 21 de octubre y espera reunir a más de 600 asistentes, incluidos representantes institucionales, líderes empresariales y expertos. El Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución Burgos será el escenario principal del evento, mientras que este domingo, la Catedral de Santa María de Burgos albergará la recepción oficial de inauguración, presidida por la alcaldesa de Burgos, y Cristina Ayala, acompañada por el presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro J. Alanís.

Además, durante el acto, se presentarán los logros del Proyecto de Investigación en Atapuerca, con la intervención del codirector del proyecto y Premio Príncipe de Asturias, José María Bermúdez de Castro.

La inauguración oficial del Congreso tendrá lugar el lunes, 20 de octubre, y estará presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado por el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La jornada del lunes contará también con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a ponencias centradas en algunos de los grandes desafíos del sector empresarial.

Turquía, país invitado

Como cada año, el Congreso Nacional de la Empresa Familiar contará con un país invitado. En esta XXVIII edición, la empresa familiar española recibirá a Turquía, donde las compañías familiares representan cerca del 80 por ciento del sector privado.

La mañana del lunes comenzará con una ponencia dedicada al análisis de la situación global de los mercados de la energía y al papel estratégico que desempeñan España y Turquía en ellos, a cargo del doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía.

A continuación, tendrá lugar la mesa redonda dedicada al país invitado, titulada ‘La Empresa Familiar en Türkiye’, que contará con la participación de la presidenta de Limak Group, Ebru Özdemir; el presidente y CEO de Do?u? Group, Ferit ?ahenk; y la presidenta y CEO de Kale Group, Zeynep Bodur Okyay.

Ponencias y mesas redondas

El CEO de Santander España, Ignacio Juliá, abordará la relación entre financiación y competitividad, mientras que el presidente de KPMG España, Juanjo Cano, reflexionará sobre el arraigo como motor de transformación y crecimiento. Asimismo, intervendrá el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, quien analizará el valor estratégico para España de las empresas familiares, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ofrecerá su visión sobre el papel de Europa en el nuevo escenario global, en diálogo con el director general del IEF, José Luis Blanco.

La sesión del lunes por la tarde comenzará con una de las principales novedades de esta edición: una iniciativa que busca reconocer en cada Congreso la labor de organizaciones con un compromiso firme con la sociedad. Este año, el Congreso se detendrá en la labor de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con las intervenciones del presidente del Comité Español de ACNUR, José María Gil-Robles, y del director de Alianzas con el Sector Privado de ACNUR, Jorge Olague.

A continuación, tomará la palabra el CEO de Vicky Foods, Rafael Juan, y la sesión concluirá con la mesa redonda ‘Transformando territorios: Una apuesta de futuro’, en la que participarán el presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas.

El martes, 21 de octubre, la jornada pondrá el foco en el compromiso social, el relevo generacional y el análisis sobre el futuro de la economía. La sesión comenzará con la intervención de Mercedes Sierra y Marina Fuentes, presidenta y directora general de la organización United Way España, respectivamente.

A continuación, bajo el título ‘Historias de origen, vocaciones de destino’, se celebrarán dos ponencias que ofrecerán una mirada complementaria sobre la continuidad, el propósito y el compromiso de las empresas familiares. En primer lugar, intervendrán el presidente del Grupo Pikolin, Álvaro Solans; el vicepresidente de Persán, Juan Moya; y el consejero ejecutivo de CL Grupo Industrial,Víctor Leal, quienes compartirán la experiencia de compañías consolidadas que han sabido mantener vivas sus raíces mientras impulsan su crecimiento.

Posteriormente, tomará el relevo una mesa protagonizada por miembros del Fórum Familiar del Instituto de la Empresa Familiar, la red que agrupa a la nueva generación de empresarios familiares y directivos llamados a liderar el futuro del sector. En ella participarán Juan Carlos Álvarez, de Bodegas Vega Sicilia; María Álvarez, directora corporativa del Área de RR. HH. de EULEN; y Ana Álvarez, vicepresidenta del Grupo Armando Álvarez, y presidenta del Fórum Familiar del IEF.

A continuación, se abordará ‘El momento económico de España’, en una mesa redonda que contará con las intervenciones del director de Kreab Research, Daniel Fuentes; el profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez; y el presidente de Freemarket Corporate Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, quienes analizarán la coyuntura económica nacional y los desafíos del crecimiento. La clausura del Congreso correrá a cargo del presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera, y contará con la previa intervención de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

Sobre el Instituto de Empresa Familiar

Fundado en 1992, el Instituto de la Empresa Familiar es una asociación empresarial independiente, que no tiene ánimo de lucro ni recibe subvenciones públicas. Sus cien socios son las principales empresas familiares del país, líderes en sus sectores de actividad y presentes en los principales mercados internacionales.

Su actual presidente es Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Hijos de Rivera. Asimismo, existen un total de 18 Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar vinculadas al IEF repartidas por toda España, y que agrupan a más de 1.800 empresas familiares, líderes en sus respectivos territorios.

Visita a Antolín

el rey Felipe VI visitará el próximo lunes, 20 de octubre, la sede central de Antolín en Burgos, donde será recibido por el presidente, Ernesto Antolin; la vicepresidenta, Emma Antolin; y la consejera delegada, Cristina Blanco.

La visita se enmarca en el 75 aniversario de la empresa, referente mundial en el diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil.

Durante su recorrido por las instalaciones, el monarca conocerá de primera mano las últimas novedades en producto e innovación desarrolladas por la compañía, así como las soluciones tecnológicas que Antolin está impulsando para el interior del vehículo del futuro.

La visita se enmarca en el 75 aniversario de la empresa, referente mundial en el diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil, con presencia en 23 países y cerca de 20.000 empleados en todo el mundo.

Está prevista la asistencia de distintas autoridades, entre ellas el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.