La Fiscalía sobre el asesinato de Esther López: "Estaba viva tras el atropello, si hubiera sido atendida, habría sobrevivido"

La Fiscalía demanda dieciocho años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para Óscar S.M., el único investigado en el caso de Esther López, quien desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid).

El ministerio público, que ha solicitado la apertura de juicio oral por el procedimiento de tribunal del jurado, considera que Esther López, la madrugada del 13 de enero de aquel año, iba con el investiado en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Ester López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Esther se fuera andando del lugar.

El supuesto autor, conduciendo su vehículo Volkswagen T-ROC, la siguió y a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora le alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar.

El atropello se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización “El Romeral” de Traspinedo y, como consecuencia, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

El día 13 de enero del mismo año, sobre las 13 horas el supuesto autor procedió a lavar el vehículo y los días 1 de febrero de 2022 y 2 de abril de 2022 intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, agrega.

La Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de 100.000 euros para cada uno de los progenitores de Esther López y 80.000 euros para la hermana.

Las dos acusaciones particulares personadas, una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres, también han calificado los hechos como un delito de asesinato, mientras la defensa de Óscar S.M. ha demandado el sobreseimiento.