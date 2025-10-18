Junta y PP denuncian un «pacto oculto» de PSOE y Vox para boicotear las Cuentas

Publicado por J.G.P. / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, sostuvo ayer que se ha «desenmascarado» la «alianza» y el «pacto oculto» de Vox y el Grupo Socialista en las Cortes y les acusó de esforzarse para «boicotear» la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, registrados este miércoles en el parlamento autonómico. Y el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, respondió con ironía y un toque de sarcasmo a las recientes solicitudes de informes jurídicos del Grupo Socialista y Vox sobre la tramitación en las Cortes del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. «Les invito a ir en coalición en las próximas elecciones si comparten ese proyecto», dijo.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede del PP de Palencia para analizar las nuevas Cuentas de 2026, Fernández Carriedo descartó cualquier temor a que estas acciones impidan la aprobación de las cuentas y, en su lugar, invitó a ambos partidos a formar una coalición electoral si realmente comparten la misma visión para la Comunidad.

En una comparecencia en Segovia para presentar los detalles de un «gran presupuesto», Francisco Vázquez, procurador y vicepresidente primero de las Cortes, criticó que los grupos Socialista y Vox se unan para solicitar, a través de la Mesa de la cámara autonómica, unos informes jurídicos —a la letrada mayor y el Consejo Consultivo— sobre si se puede admitir a trámite el proyecto de presupuestos.

Al respecto, el secretario autonómico del PP sostuvo que estos documentos «nunca se han pedido» y defendió que las cuentas no lleven una ley de acompañamiento, puesto que aseguró que «en ningún sitio» se recoge una «obligación» en ese sentido. De hecho, apuntó que el «gobierno de turno» puede no hacerlo si considera que no es necesario «modificar leyes» para ejecutar esos presupuestos.

Igualmente, Francisco Vázquez insistió en que el pleno de las Cortes abordará el próximo miércoles, 22 de octubre, el debate y aprobación del acuerdo de la Junta sobre el límite de gasto no financiero, conocido como «techo de gasto», que sirve de base para la elaboración de unos presupuestos que señaló representan una «gran apuesta» al superar los 15.715 millones de euros.

Por ello, el dirigente «popular» criticó que PSOE y Vox intenten «boicotear» la tramitación de unos presupuestos «objetivamente buenos para la Comunidad» y les devolvió la acusación de «electoralistas». Según dijo, las cuentas son una apuesta por una «Castilla y León que cree en sí misma» y «reflejan ambición y confianza».