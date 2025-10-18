Castilla y León tendrá unidades de dolor crónico en sus áreas de salud a final de año

Parte de las instalaciones de la nueva Unidad de Tratamiento Activo contra el Dolor Crónico en el centro de salud de El Ejido.DL

Castilla y León contará al menos con una unidad de afrontamiento del dolor crónico en todas sus áreas de salud antes de finalizar este año, ha informado este sábado el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez.

Vázquez, que ha inaugurado el II Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico que acoge hasta mañana el Centro Cultural Miguel Delibes, ha explicado que trabajan para formar a ocho nuevo fisioterapeutas para estas unidades en las cuatro áreas de salud que faltan (Salamanca, Segovia, Soria y Zamora).

El consejero ha justificado la importancia de estas unidades en datos del Observatorio Español del Dolor, que señala que en el país el 25,9% de la población padece dolor crónico y que su atención supone un gasto de entre el 2,5 y el 3 por ciento del PIB, tanto para los tratamientos directos como indirectos.

“Castilla y León el año pasado se han dispensado 7 millones y medio de unidades de envases de medicamentos para el dolor, lo cual ha supuesto una cifra nada despreciable de 50 millones de euros”, ha remarcado.

También ha recordado que esta Comunidad fue pionera en la puesta en marcha de estas unidades en Valladolid en el año 2017, de la mano del fisioterapeuta Miguel Ángel Galán – este II Congreso también es un memorial dedicado a él – y al que ha sucedido en la tarea Federico Montero.

Una unidades con una “perspectiva biopsicosocial” que “ponen en el centro al paciente” y en las que. además de fisioterapeutas. trabajan médicos, enfermeras, administrativos, personal de salud mental y en Castilla y León han tratado “más de 6.000 pacientes en la comunidad, con muy buenos resultados y mucha satisfacción por parte de los usuarios” desde que se pusieron en marcha.

Preguntado si la creación de las unidades pendientes depende de la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026 (en el aire por la minoría parlamentaria del PP y porque los grupos de la oposición ni siquiera han confirmado si aprobarán el techo de gasto), Vázquez ha afirmado que “se va a hacer igualmente” y ha señalado que “el problema es formar personal de modo muy específico”.

“Tenga en cuenta que hemos incorporado 36 fisioterapeutas específicamente a estas unidades, hay que seguir formando al personal, y hay que realizar a veces algunas obras de adaptación en las unidades donde van a ir y eso a veces se ralentiza, pero es independiente de la aprobación o no de los presupuestos”, ha asegurado.

Aproximación multidisciplinar

Por su parte, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León de Castilla y León, José Luis Morencia, ha explicado que este congreso, en el que participan 70 ponentes nacionales e internacionales y asisten 800 personas, tiene como objetivo “seguir por la senda de la actualización, porque es una disciplina con un bagaje científico muy importante a nivel multidisciplinar y no solo en España sino en otros países”.

Morencia ha explicado que el dolor crónico se ha tratado tradicionalmente como un dolor agudo, pero que puede tener múltiples orígenes que pueden aparecer por la edad, como en los procesos artrósicos, lo que causa dolor y para hacerles frente plantean una visión amplia que incluya atención psicológica para, por ejemplo, evitar el miedo a moverse ('kinesiofobia') por el malestar.

“(Tener un dolor crónico) no tiene por qué ser una limitación al cien por cien de la capacidad vital y de las actividades de la gente: muchas veces este tipo de enfoques son muy impactantes en la vida, también en el impacto económico, porque al final esta gente es capaz de recuperar su vida o una serie de actividades que habían descartado por el hecho de que no eran capaces de enfocar bien su dolor”, ha asegurado.