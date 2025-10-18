Lleva una tarta de marihuana a la empresa por su cumpleaños y dos empleados acaban intoxicados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Lo que debía ser un respiro de alegría y compañerismo en un almacén logístico de Burgos, terminó siendo una insólita intoxicación con tintes de comedia negra. La semana pasada, un trabajador del centro regulador de Bridgestone en Villalonquéjar IV llevó una tarta para celebrar su cumpleaños, pero el ingrediente secreto era marihuana.

Cinco compañeros probaron el dulce sin saberlo y la potente sustancia causó rápidamente mareos, desorientación y ansiedad. La jornada terminó con dos empleados evacuados de urgencia al hospital, la intervención de la policía y el despido fulminante del cumpleañero. El Diario de Burgos ha revelado cómo este inocente acto de compartir un postre ha generado un escándalo laboral y legal en la plantilla.

El incidente escaló rápidamente de un festejo a una emergencia con intervención policial. La llamada al 112 movilizó de inmediato a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que enviaron dos ambulancias y varias patrullas al almacén logístico.

Dos trabajadores fueron trasladados de urgencia al hospital, donde permanecieron en observación hasta recibir el alta. Además, otros tres compañeros que consumieron la tarta tuvieron que ser atendidos por crisis de ansiedad al descubrir que el ingrediente secreto era marihuana.

El caso, que afecta al complejo logístico de Bridgestone (gestionado por Panattoni y subcontratas), ha provocado una respuesta contundente: el trabajador que llevó el pastel ha sido despedido, y se ha abierto un expediente disciplinario de carácter muy grave relacionado con el consumo de drogas en el entorno laboral. Los sindicatos CCOO y UGT confirmaron el incidente.