El líder del PP anuncia en CyL que dará un trato de favor a Soria, Cuenca y Teruel

Feijóo se comprometió ayer a aplicar en su nivel máximo las ayudas al funcionamiento autorizadas por Europa en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, de forma que si logra gobernar reducirá hasta un 20 por ciento los costes laborales en estos territorios afectados por la despoblación. «Se puede y se debe hacer», dijo tras afear al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no lo haya hecho.

Núñez Feijóo, que participó ayer en un acto con autónomos en Soria, dijo la “enhorabuena” al presidente de la Junta y el PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por haber presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 esta semana, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Sánchez que denunció “incumple las obligaciones constitucionales”, ya que no ha registrado las cuentas este año, ni tampoco los anteriores, ya que continúan prorrogados los de 2023.

En ese sentido, el presidente nacional del PP aseguró que Castilla y León, la comunidad “más extensa” de Europa y la provincia de Soria, con más superficie que la Comunidad de Madrid o el País Vasco, demuestran que “hay suelo suficiente” en el país para hacer más proyectos de los que se impulsan. Además, reconoció el liderazgo de la Comunidad en el ámbito educativo, lo que en un tono de broma explicó por el origen de la consejera Rocío Lucas, también presente en el acto, ya que es soriana.

Igualmente, Núñez Feijóo aseguró que España necesita “más pueblos” y provincias “pequeñas” para mantener el “empleo”, los negocios y el tejido productivo. De esta forma abogó por “cambiar la mentalidad y hacer que valga la pena trabajar” porque señaló eso supone también un “compromiso con la tierra”.

Además, el líder ‘popular’ advirtió de que habrá problemas de relevo generacional si no se cuenta con la inmigración “regular” ya que en su opinión no solo Galicia, su tierra, o Castilla y León, sufren la despoblación, si no toda España porque muere más gente de la que nace.

“Me relevo contra el discurso de la España vaciada y de que aquí sólo se puede hablar de envejecimiento, despoblación y de falta de servicios”, dijo el presidente del PP, quien defendió que en estos territorios se puede generar riqueza y oportunidades, porque en su opinión el medio rural tienen la capacidad para ser “competitivo”, “productivo” y “sostenible” y, como ejemplo, puso al sector de la madera de Soria.

En su opinión, las capitales de provincia y ciudades medidas son un lugar “ideal” para generar actividad e inversiones, fijar población, desarrollar proyectos en sectores no explorados y para atraer trabajadores de núcleos más grandes. Con ello, insistió el líder ‘popular’, se logrará vertebrar España ya que insistió las ciudades intermedias son el “mejor tractor” para tener un medio rural “vivo”.

Finalmente, ante una nutrida representación de empresarios, Feijóo aseguró que las políticas que están “asfixiando” al pequeño tejido productivo son las responsables del cierre de negocios, comercios o de la hostelería, por lo que insistió en que esto también hay que cambiarlo.