Mañueco arremete contra quienes intentan hacer "descarrilar" sus Presupuestos por “cálculo electoral”

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió ayer a “poner todo de su parte” para que salgan adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, registrados esta semana en las Cortes, “a pesar del interés y el cálculo electoral de algunos que los intentan hacer descarrilar”.

Fernández Mañueco participó en un acto con autónomos de Soria, en el que estuvo presente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del PP de Soria, Benito Serrano. El acto, que reunió a buena parte del empresariado soriano, se celebró en la empresa Cartonajes Izquierdo de la capital soriana.

En ese sentido, el presidente de la Junta y el PPCyL defendió que el proyecto de presupuestos es una prueba del compromiso del PP con este tierra, y precisó que “miran al futuro con responsabilidad, no prometen lo imposible y garantizan lo esencial: El progreso, el equilibrio y las oportunidades para todos”. “Servirán para distinguir quiénes están dispuestos a trabajar por Soria y quiénes quieren sacar rédito electoral”, expresó.

Respecto a la oposición, según el líder del PP en la Comunidad, en las Cortes ocurre lo mismo que en el Congreso de los Diputados, porque aquellos que “fingen estar enfrentados acaban unidos contra el PP”. “ Cuando tienen que elegir entre el interés de España y de su propio poder siempre eligen esto último”, aseveró.

Durante su intervención, se refirió al alcalde de Soria y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, al que acusó de “aplaudir al poder y apretar a sus vecinos” con la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Asimismo, enumeró las medidas que el Gobierno autonómico dispone para ayudar a los empresarios de la Comunidad y las que prevé impulsar y que están recogidas en las cuentas del próximo ejercicio. En este sentido, recordó que desde 2019 la Junta complementa la tarifa plana de autónomos durante un mínimo de 18 meses, para subvencionar la cuota completa, y agregó que en el proyecto de presupuestos se ha incluido una partida de 30 millones de euros para implantar un nuevo bono de autónomos que beneficiará a 100.000 empresarios, que recibirán una ayuda de unos 300 euros.

“También nos preocupa el relevo generacional porque somos la Comunidad autónoma con mayor porcentaje de autónomos mayores de 56 años y por eso tenemos ayudas directas de hasta 20.000 euros para los jóvenes, a las mujeres y el medio rural. Hemos abierto el plazo y hemos incorporado a otros sectores como el taxi y la venta ambulante”, indicó.

El presidente del PP de Castilla y León también aludió a que se han invertido 125 millones de euros para ampliar el suelo industrial en la región, y recordó que también está aprobado el ‘Cheque comercio’ para autónomos con ayudas de hasta 5.000 euros para favorecer la actividad.

Asimismo, detalló que la Junta destina ayudas de hasta 3.000 euros para mantener los bares y centros sociales, y agregó que esta medida ha sido un “éxito” y, por ello, se ampliará en aquellas localidades donde solo haya uno abierto sin límite de población.

Respecto a otros programas, se refirió también a que la Junta apuesta con ayudas el relevo generacional en el sector agrario, y significó que todas estas subvenciones no sustituyen el esfuerzo de los autónomos de Castilla y León. “Donde el Gobierno de Sánchez solo ve contribuyentes nosotros vemos a lo verdaderos protagonistas de España”, concluyó para insistir que la Junta y el PP caminan al lado de los autónomos no para sustituir su esfuerzo sino para honrarlo y multiplicarlo.

Justicia frente a privilegios

Por su parte, el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, reclamó al Gobierno un “plan serio” de infraestructuras y la aplicación de una fiscalidad diferenciada que “de verdad compense”. “No pedimos privilegios pero sí justicia”, remarcó.

Asimismo, el también presidente de la Diputación de Soria defendió que los presupuestos presentados por el Ejecutivo autonómico contienen “inversiones reales” y tienen un “compromiso serio” con el medio rural y con los 5.000 autónomos de la provincia. Al acto acudió también la consejera de Educación, Rocío Lucas.

“¿Quién está boicoteando a quién?”

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Daniel de la Rosa, respondió ayer al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, recordándole la abstención del PP en la Mesa de las Cortes a las cuentas del parlamento y las instituciones propias. ¿Quién está boicoteando a quién? ¿Acaso no se abstuvo el Grupo Popular en la Mesa de las Cortes ante ese registro ‘fake’?”, dijo, en referencia al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

“Será la propia Junta de Castilla y León la que está impidiendo, a la hora de registrar de manera irregular ese proyecto de presupuestos, que haya un debate en torno a las cuentas del año que viene y no el PSOE”, continuó De la Rosa, que respondió así a las palabras pronunciadas ayer por Fernández Carriedo, que invitó a PSOE y Voz a ir en “coalición en las próximas elecciones” tras las recientes solicitudes de informes jurídicos sobre la tramitación en las Cortes del proyecto de Presupuestos.

Minutos antes de dar comienzo al Comité Provincial del PSOE de Burgos, Daniel de la Rosa, acompañado por la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, cargó contra el gobierno de la Junta por el proyecto de presupuestos. “No se ha aprobado aún el techo de gasto, ni hay una ley de medidas complementarias”, dijo, a la vez que criticó que el PP no se ha puesto en contacto con ellos ni antes de dar a conocer el proyecto ni después para lograr algún “tipo de acuerdo”.

“El presidente Mañueco convocó a los medios en un acto de propaganda para contarnos la carta a los Reyes Magos que tienen esos presupuestos ‘fake’, sin previamente haber consensuado absolutamente nada”, añadió.

En ese punto, aseguró que, cuando los ‘populares’ “empiecen a hacer las cosas bien, desde el trabajo y la seriedad”, encontrarán en frente a una “oposición exigente respecto al presupuesto de 2026”. Asimismo, reiteró que quieren “cambiar radicalmente” el modelo actual de la Comunidad Autónoma, y apostar por un proyecto “municipalista”.

También, se refirió a este tema la diputada Esther Peña, que aseguró que los documentos presentados por el Ejecutivo autonómico “no responden a las demandas de Burgos”. “Hay migajas y limosnas para todas las infraestructuras, y además son ilegales”, apuntó.

Por ello, quiso lanzar un mensaje al PP autonómico, que hoy también visitaba la ciudad. “Burgos nos e merece tener como presidente al rey de la Chapuza, Mañueco es el rey de la chapuza. Les pediría que vuelvan a la casilla de salida, que hagan unos presupuestos de acuerdo a la ley, y que cuando eso suceda, nos los presenten con un mínimo de respeto”, concluyó.

"Dejad de tomar por tontos a los ciudadanos"

El Grupo Vox en las Cortes asegura que es “inédita en democracia la chapuza” hecha por la Junta al presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 sin tener un ‘techo de gasto’ aprobado en el parlamento, sin una ley de acompañamiento y con una sección 20 no avalada por la Mesa de la cámara autonómica.

“Dejad de tomar por tontos a los ciudadanos de Castilla y León”, dijo al PP y la Junta en un comunicado remitido horas después de que acusaran a Vox y al PSOE de unirse para hacer un “boicot” a los nuevos presupuestos. Esto, insistió, “causa bochorno” y les recordó el juicio sobre la denominada ‘trama eólica’ y otros casos de presunta corrupción, “que poco les diferencia del los socialistas” y que a su juicio dejan “atónitos” a los castellanos y leoneses.

“No nos conocen. Se han equivocado de partido. No somos como ellos”, advirtió Vox a los dirigentes del PP y la Junta, ya que les recordó que "cumplir la ley debe ser la primera obligación de los gobernantes y velar porque el gobierno la cumpla uno de los principales deberes de la oposición”.

Por ello, lamentó que ahora el PP lo haya olvidado y se dedique a “atacar a quien lo denuncia”. De esta forma, respondió al portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que los que han formado coalición con el PSOE son los ‘populares’ en Bruselas y votando en las Cortes “hasta en cinco ocasiones” en contra de medidas frente a la inmigración ilegal o las ayudas a sindicatos o favor de leyes “ideológicas” de género o LGTBI.

Finalmente, Vox envió un “mensaje rotundo” a los ciudadanos de Castilla y León: “Jamás apoyará ni aceptará apoyo alguno del PSOE en caso de necesitarlo para formar gobierno después del día 16 de marzo”. De esta forma, retaron al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a que deje “claro” también que no lo hará tampoco para poder formar gobierno.