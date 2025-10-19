La Junta pide al Gobierno que “cumpla sus obligaciones” y financie al 50% la dependencia en Castilla y León

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y la titular de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, participan en la XVII Carrera 'Mucho x Vivir Zamora 2025' de la Asociación Española Contra el Cáncer.JL Leal

La Junta de Castilla y León reclamó hoy, de nuevo, al Gobierno de España que “cumpla sus obligaciones” y financie la mitad del coste de la Atención a la Dependencia en la Comunidad.

“Lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España es que, simplemente, cumpla la ley. La Ley de Dependencia dice que tiene que financiar el 50 por ciento. Ahora mismo, están financiando un 36 por ciento. De 888 millones que cuesta, el Gobierno de España financia poco más de 320 millones y la Junta, más de 560 millones de euros”, explicó la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

“Les pedimos que cumplan la ley, que financien ese 50 por ciento. A otras comunidades, como el País Vasco, les han garantizado que van a financiar el 50 por ciento y, aquí, también queremos que nos lo financien”, recalcó.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la Ciudad Deportiva de Zamora, junto con la la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, antes de participar en la XVII Carrera ‘Mucho x vivir’, organizada por la delegación zamorana de la Asociación Española Contra el Cáncer y en la que participan más de 8.000 personas, cifra que supera la alcanzada en la edición de 2024.

“Las personas de Zamora y de Castilla y León no pueden salir perjudicadas, precisamente, porque desde la Junta estamos haciendo bien las cosas. El Gobierno está trabajando en una nueva Ley de Dependencia, sin financiación, sin recursos. Lo que necesitamos es que cumplan sus compromisos y que financien el 50 por ciento de la Dependencia en Castilla y León”, rubricó.

“Castilla y León no tiene lista de espera en la Atención a la Dependencia y es la comunidad que más rápido resuelve, con 113 días de media. Son las dos principales características del sistema de Atención a la Dependencia de Castilla y León. Esto es gracias al trabajo conjunto que hacen la Junta de Castilla y León, las diferentes entidades y asociaciones, las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones”, concluyó.