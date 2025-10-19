La Junta renueva la acreditación 'Q Calidad Turística' en diez espacios naturales protegidos, uno en León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Comité de Evaluación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad adscrita el Ministerio de Industria y Turismo, ha comunicado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta la renovación de la marca 'Q Calidad Turística' en los diez espacios naturales protegidos de Castilla y León que contaban con esta acreditación.

La renovación se ha producido tras haber superado la auditoria del sistema de calidad turístico implantado, lo que "reafirma el compromiso de la Junta con la gestión turística, la sostenibilidad y la mejora de los servicios ofrecidos a los visitantes de sus espacios naturales", según ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

En la provincia de Burgos, han renovado los monumentos naturales Monte Santiago y Ojo Guareña; en Salamanca, el parque natural Las Batuecas-Sierra de Francia; y en Soria, el parque natural Cañón del Río Lobos.

Asimismo, en la provincia de Segovia, mantienen la 'Q Calidad Turística' los parques naturales Hoces del Río Duratón y Hoces del Río Riaza; en Palencia, conservan su acreditación el parque natural Montaña Palentina; en León, el parque regional Montaña de Riaño y Mampodre, y en la provincia de Ávila, el parque regional Sierra de Gredos, junto con la reserva natural Valle de Iruelas.

En este contexto, la Junta ha destacado que Castilla y León se ha "consolidado como la comunidad autónoma española con mayor número de espacios naturales certificados bajo este sello de calidad", lo que avala "la gestión responsable, la atención al visitante y la conservación del medio natural".

La entrega oficial de los diplomas tendrá lugar en enero del próximo año, durante la tradicional 'Noche de la Q', que se celebrará en Madrid, en un evento que reúne a representantes del sector turístico nacional para reconocer "el esfuerzo y la excelencia de los destinos y entidades certificadas".

DISTINTIVO

La marca 'Q Calidad Turística' es un distintivo otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad reconocida oficialmente por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo que acredita que un destino, servicio e instalación cumplen con los estándares de calidad, seguridad y profesionalidad, y garantiza al visitante una experiencia turística "satisfactoria, fiable y de alto nivel".

Entre los beneficios del sistema de calidad turística para el visitante se incluyen la garantía de calidad en los productos y servicios ofrecidos por los espacios naturales protegidos certificados, la posibilidad de participar en la mejora de estos espacios a través de quejas, reclamaciones, sugerencias y encuestas, una mayor confianza en la profesionalidad del personal, la adecuación de los servicios a las expectativas y necesidades del visitante y una mayor seguridad en la elección del espacio natural protegido.

Entre las ventajas del sistema de calidad turística para la administración figura la optimización de la gestión, reflejada en una mayor excelencia del servicio y un incremento en la satisfacción del visitante como resultado del conocimiento sistemático de sus expectativas,

Además, las ventajas incluyen la incorporación de los espacios naturales protegidos en un proceso de mejora continua y el impulso de la formación y motivación del personal, lo que contribuye al refuerzo de la eficacia de las herramientas de gestión y al reconocimiento institucional por parte del sector turístico y del público visitante.

Asimismo, el sistema favorece la utilización de la marca Q como instrumento de promoción y comercialización y consolida una visión integral del espacio natural protegido, orientada a garantizar la calidad, la coherencia y la sostenibilidad en la gestión del destino.

Para la obtención de la marca Q es necesario superar de forma continuada los ciclos de auditoria, estructurados en periodos de tres anualidades en los que el primer año se realiza una auditoria de certificación o renovación y los dos siguientes se llevan a cabo auditorias de seguimiento, tras lo cual se inicia un nuevo ciclo destinado a la renovación de la certificación.