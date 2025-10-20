Dos intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda en Ponferrada

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

Un varón y una mujer, de 65 y 66 años, han resultado intoxicados por monóxido de carbono en un incidente ocurrido esta noche en una vivienda de Ponferrada, en la provincia de León, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 02.40 horas de este lunes, 20 de octubre, cuando se informó al 112 de un incidente en una vivienda situada en la calle Batalla de Lepanto dee Ponferrada donde dos personas, un varón y una mujer, se encontraban indispuestos y requerían asistencia sanitaria.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico. Al llegar, el personal sanitario comunicó que les ha saltado el detector de gases y que podría tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono producida por una caldera de carbón o un calentador de gas.

Desde el 1-1-2 se informó a la policía local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Ponferrada y a las empresas suministradoras de gas.

Ya en el lugar, el personal de Sacyl atiende a un varón de 65 años y a una mujer de 66, que fueron trasladados posteriormente al hospital de El Bierzo.