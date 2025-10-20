Convocadas subvenciones para la contratación temporal de desempleados en entidades privadas sin ánimo de lucro

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Servicio Público de Empleo ha convocado subvenciones por 5,2 millones de euros para fomentar la contratación temporal de personas desempleadas en el ámbito de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de interés general y social en la Comunidad Autónoma para el año 2025 que incorpora una valoración adicional para las obras o servicios que contribuyan a la prevención incendios o a recuperar las zonas afectadas.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha destacado que el presupuesto de la convocatoria de este año ha subido un 30 por ciento respecto a la anterior y ha cifrado en 510 los contratos que se podrán financiar, 90 más respecto a los formalizados en la última convocatoria (420 en total).

Desde el departamento que dirige Leticia García han informado además de que en esta ocasión se incorporan nuevos criterios de valoración para incentivar proyectos con un alto impacto social y medioambiental. Así, se establece una valoración adicional para las obras o servicios que contribuyan a la prevención incendios o a recuperar las zonas afectadas.

Asimismo, entre los criterios de valoración se incentivan los proyectos que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres mediante la puesta en marcha de medidas de acción positiva.

Según consta en el extracto de la Resolución de la Presidencia del ECyL publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este lunes, 20 de octubre, las beneficiarias de las subvenciones serán las entidades privadas con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro y el objetivo es financiar los costes salariales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos, de las personas contratadas para la prestación de servicios de interés general y social.

La cuantía máxima de la subvención a percibir por las entidades beneficiarias será el resultado de multiplicar el número de personas contratadas por los meses de duración del contrato formalizado con cada una con seis meses como periodo máximo subvencionable y por el importe de la cuantía mensual que le corresponda en función del grupo de cotización a la Seguridad Social de la persona contratada.

No obstante, esa cuantía máxima se reducirá de forma proporcional en función de la jornada realizada, cuando los contratos se concierten a tiempo parcial.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles computados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de este extracto es decir, desde mañana, martes 21 de octubre, hasta el 3 de noviembre y el periodo de contratación subvencionable se extiende desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, ambos inclusive.

Industria ha asegurado que se trata de un "instrumento eficaz" para facilitar la práctica profesional de trabajadores desempleados con el objeto de mejorar su empleabilidad y posibilitar su futura inserción en el mercado de trabajo. A esto añade que contribuye a dinamizar el potencial social, económico y cultural en todo el territorio a través del desarrollo de los proyectos que promueven las entidades beneficiarias.